Toyota отзывает более миллиона автомобилей

2025-10-30T09:54+0300

ТОКИО, 30 окт – ПРАЙМ. Японская Toyota Motor объявила об отзыве более 1,28 миллиона автомобилей 42 моделей в связи с неисправностью программного обеспечения для управления панорамным обзором. "Из-за недостаточной проработки программы управления панорамным обзором при выполнении таких операций, как движение задним ходом сразу после запуска двигателя, изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться, временно останавливаться или исчезать, что, в свою очередь, может привести к несоблюдению требований безопасности", - говорится в пресс-релизе автоконцерна, обнародованном на сайте министерства транспорта Японии. Отзыву подлежат автомобили 42 моделей, произведенные с сентября 2021 года по сентябрь 2025 года. Среди них, в частности, Toyota Voxy, Toyota RAV4 и Toyota Prius, а также Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500 и другие. Кроме этого, отзыву подлежит модель Solterra компании Subaru, входящей в альянс с Toyota. По данным минтранспорта Японии, к настоящему времени было подтверждено 26 случаев неисправности. ДТП из-за неполадок зафиксировано не было.

япония

