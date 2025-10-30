Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota отзывает более миллиона автомобилей - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/toyota-864058762.html
Toyota отзывает более миллиона автомобилей
Toyota отзывает более миллиона автомобилей - 30.10.2025, ПРАЙМ
Toyota отзывает более миллиона автомобилей
Японская Toyota Motor объявила об отзыве более 1,28 миллиона автомобилей 42 моделей в связи с неисправностью программного обеспечения для управления панорамным... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T09:54+0300
2025-10-30T09:54+0300
бизнес
япония
subaru
toyota
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg
ТОКИО, 30 окт – ПРАЙМ. Японская Toyota Motor объявила об отзыве более 1,28 миллиона автомобилей 42 моделей в связи с неисправностью программного обеспечения для управления панорамным обзором. "Из-за недостаточной проработки программы управления панорамным обзором при выполнении таких операций, как движение задним ходом сразу после запуска двигателя, изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться, временно останавливаться или исчезать, что, в свою очередь, может привести к несоблюдению требований безопасности", - говорится в пресс-релизе автоконцерна, обнародованном на сайте министерства транспорта Японии. Отзыву подлежат автомобили 42 моделей, произведенные с сентября 2021 года по сентябрь 2025 года. Среди них, в частности, Toyota Voxy, Toyota RAV4 и Toyota Prius, а также Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500 и другие. Кроме этого, отзыву подлежит модель Solterra компании Subaru, входящей в альянс с Toyota. По данным минтранспорта Японии, к настоящему времени было подтверждено 26 случаев неисправности. ДТП из-за неполадок зафиксировано не было.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_a878736de71ea87012ceae738ccca788.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, япония, subaru, toyota, toyota camry
Бизнес, ЯПОНИЯ, Subaru, Toyota, Toyota Camry
09:54 30.10.2025
 
Toyota отзывает более миллиона автомобилей

Toyota отозвала более 1,28 млн автомобилей из-за неполадок программного обеспечения

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтосалон Toyota
Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Автосалон Toyota. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 30 окт – ПРАЙМ. Японская Toyota Motor объявила об отзыве более 1,28 миллиона автомобилей 42 моделей в связи с неисправностью программного обеспечения для управления панорамным обзором.
"Из-за недостаточной проработки программы управления панорамным обзором при выполнении таких операций, как движение задним ходом сразу после запуска двигателя, изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться, временно останавливаться или исчезать, что, в свою очередь, может привести к несоблюдению требований безопасности", - говорится в пресс-релизе автоконцерна, обнародованном на сайте министерства транспорта Японии.
Отзыву подлежат автомобили 42 моделей, произведенные с сентября 2021 года по сентябрь 2025 года. Среди них, в частности, Toyota Voxy, Toyota RAV4 и Toyota Prius, а также Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500 и другие. Кроме этого, отзыву подлежит модель Solterra компании Subaru, входящей в альянс с Toyota.
По данным минтранспорта Японии, к настоящему времени было подтверждено 26 случаев неисправности. ДТП из-за неполадок зафиксировано не было.
 
БизнесЯПОНИЯSubaruToyotaToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала