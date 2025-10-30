Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином

https://1prime.ru/20251030/tramp-864051434.html
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг в Южной Корее проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе встречи с представителями бизнеса в Токио во вторник Трамп заявил, что ожидает, что его встреча с Си Цзиньпином пройдет "превосходно" и будет "полезной для всех". Это будет первая встреча лидеров США и Китая с момента возвращения Трампа в Белый Дом в январе.
УКРАИНА, НЕФТЬ И ФЕНТАНИЛ - ЧТО ОБСУДЯТ ЛИДЕРЫ
Глава Белого Дома говорил о том, что может обсудить с Си Цзиньпином проблему контрабанды фентанила из Китая в Штаты и урегулирование конфликта на Украине. Он также ждет от Китая помощи в переговорах с Россией. Кроме того, он заявлял, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок Китаем российской нефти.
Трамп также заявлял, что планирует посетить Китай в начале 2026 года, после чего Си Цзиньпин может нанести ответный визит в США. При этом, он несколько раз публично выражал сомнения, что его встреча с председателем КНР в Южной Корее состоится, говоря о том, что она, "похоже, больше не имеет смысла". Сейчас же, хозяин Белого Дома ожидает не просто встречу, но подписание соглашения, которое может включать частичное снижение пошлин на китайские товары в обмен на ужесточение борьбы Пекина с производством прекурсоров фентанила.
Помимо этого, Трамп отмечал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Но по итогам торговых переговоров в Куала-Лумпуре, глава американского минфина заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения такой пошлины.
ТОРГОВАЯ ВОЙНА ИЛИ КОНСЕНСУС - ОТНОШЕНИЯ СЕЙЧАС
Китай и США на данный момент фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел на импорт всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В свою очередь, глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений. Он также отмечал, что на переговорах в Куала-Лумпуре страны укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов.
На самих переговорах, замминистра коммерции КНР сообщал, что Китай и США смогли достичь консенсуса по торговле, договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон.
