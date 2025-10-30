Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251030/tramp-864051434.html
Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином
Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг в Южной Корее проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T00:29+0300
2025-10-30T00:29+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
ван и
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864051434.jpg?1761773361
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг в Южной Корее проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи с представителями бизнеса в Токио во вторник Трамп заявил, что ожидает, что его встреча с Си Цзиньпином пройдет "превосходно" и будет "полезной для всех". Это будет первая встреча лидеров США и Китая с момента возвращения Трампа в Белый Дом в январе. УКРАИНА, НЕФТЬ И ФЕНТАНИЛ - ЧТО ОБСУДЯТ ЛИДЕРЫ Глава Белого Дома говорил о том, что может обсудить с Си Цзиньпином проблему контрабанды фентанила из Китая в Штаты и урегулирование конфликта на Украине. Он также ждет от Китая помощи в переговорах с Россией. Кроме того, он заявлял, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок Китаем российской нефти. Трамп также заявлял, что планирует посетить Китай в начале 2026 года, после чего Си Цзиньпин может нанести ответный визит в США. При этом, он несколько раз публично выражал сомнения, что его встреча с председателем КНР в Южной Корее состоится, говоря о том, что она, "похоже, больше не имеет смысла". Сейчас же, хозяин Белого Дома ожидает не просто встречу, но подписание соглашения, которое может включать частичное снижение пошлин на китайские товары в обмен на ужесточение борьбы Пекина с производством прекурсоров фентанила. Помимо этого, Трамп отмечал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Но по итогам торговых переговоров в Куала-Лумпуре, глава американского минфина заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения такой пошлины. ТОРГОВАЯ ВОЙНА ИЛИ КОНСЕНСУС - ОТНОШЕНИЯ СЕЙЧАС Китай и США на данный момент фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел на импорт всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В свою очередь, глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений. Он также отмечал, что на переговорах в Куала-Лумпуре страны укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов. На самих переговорах, замминистра коммерции КНР сообщал, что Китай и США смогли достичь консенсуса по торговле, договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, ван и, мид кнр, мид китая, мид
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Ван И, МИД КНР, МИД Китая, МИД
00:29 30.10.2025
 
Трамп в четверг встретится с Си Цзиньпином

Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг в Южной Корее проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе встречи с представителями бизнеса в Токио во вторник Трамп заявил, что ожидает, что его встреча с Си Цзиньпином пройдет "превосходно" и будет "полезной для всех". Это будет первая встреча лидеров США и Китая с момента возвращения Трампа в Белый Дом в январе.
УКРАИНА, НЕФТЬ И ФЕНТАНИЛ - ЧТО ОБСУДЯТ ЛИДЕРЫ
Глава Белого Дома говорил о том, что может обсудить с Си Цзиньпином проблему контрабанды фентанила из Китая в Штаты и урегулирование конфликта на Украине. Он также ждет от Китая помощи в переговорах с Россией. Кроме того, он заявлял, что, возможно, поднимет вопрос сокращения закупок Китаем российской нефти.
Трамп также заявлял, что планирует посетить Китай в начале 2026 года, после чего Си Цзиньпин может нанести ответный визит в США. При этом, он несколько раз публично выражал сомнения, что его встреча с председателем КНР в Южной Корее состоится, говоря о том, что она, "похоже, больше не имеет смысла". Сейчас же, хозяин Белого Дома ожидает не просто встречу, но подписание соглашения, которое может включать частичное снижение пошлин на китайские товары в обмен на ужесточение борьбы Пекина с производством прекурсоров фентанила.
Помимо этого, Трамп отмечал, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Но по итогам торговых переговоров в Куала-Лумпуре, глава американского минфина заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения такой пошлины.
ТОРГОВАЯ ВОЙНА ИЛИ КОНСЕНСУС - ОТНОШЕНИЯ СЕЙЧАС
Китай и США на данный момент фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел на импорт всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В свою очередь, глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио выразил надежду на то, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне и создадут условия для развития двусторонних отношений. Он также отмечал, что на переговорах в Куала-Лумпуре страны укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов.
На самих переговорах, замминистра коммерции КНР сообщал, что Китай и США смогли достичь консенсуса по торговле, договорились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам в торогово-экономической сфере, вызывающим обеспокоенность каждой из сторон.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд ТрампСи ЦзиньпинВан ИМИД КНРМИД КитаяМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала