https://1prime.ru/20251030/tramp-864054670.html
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:33+0300
2025-10-30T05:33+0300
2025-10-30T05:33+0300
экономика
общество
китай
кнр
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864054670.jpg?1761791605
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи.
"Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений", - заявил Трамп на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
Трансляцию из южнокорейского Пусана вели американские телеканалы.
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , китай, кнр, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Общество , КИТАЙ, КНР, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином
Трамп заявил Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи