Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251030/tramp-864054670.html
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:33+0300
2025-10-30T05:33+0300
экономика
общество
китай
кнр
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864054670.jpg?1761791605
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи. "Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений", - заявил Трамп на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Трансляцию из южнокорейского Пусана вели американские телеканалы.
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , китай, кнр, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Общество , КИТАЙ, КНР, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
05:33 30.10.2025
 
Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи.
"Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений", - заявил Трамп на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
Трансляцию из южнокорейского Пусана вели американские телеканалы.
 
ЭкономикаОбществоКИТАЙКНРСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала