Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином

30.10.2025

Трамп надеется на успех встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи.

ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что рад его видеть и надеется на успех встречи. "Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений", - заявил Трамп на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Трансляцию из южнокорейского Пусана вели американские телеканалы.

