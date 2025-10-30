Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T08:27+0300
2025-10-30T08:27+0300
технологии
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
nvidia
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia. "Мы обсуждали чипы, они будут говорить с Nvidia", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждались ли во время встречи лидеров микросхемы. Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
китай
сша
вашингтон
технологии, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, nvidia
Технологии, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nvidia
08:27 30.10.2025
 
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем

Трамп заявил, что КНР будет вести переговоры с производителем чипов Nvidia

© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia.
"Мы обсуждали чипы, они будут говорить с Nvidia", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждались ли во время встречи лидеров микросхемы.
Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
 
Технологии, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nvidia
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
