Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем

2025-10-30T08:27+0300

ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia. "Мы обсуждали чипы, они будут говорить с Nvidia", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждались ли во время встречи лидеров микросхемы. Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

