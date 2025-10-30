https://1prime.ru/20251030/tramp-864056824.html
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T08:27+0300
2025-10-30T08:27+0300
2025-10-30T08:27+0300
технологии
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_f974ad2512480adc014c19fdff706be3.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос микросхем, теперь Китай будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia. "Мы обсуждали чипы, они будут говорить с Nvidia", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждались ли во время встречи лидеров микросхемы. Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_900331862abceeb7fc0fa322e4208b7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, nvidia
Технологии, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nvidia
Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопрос микросхем
Трамп заявил, что КНР будет вести переговоры с производителем чипов Nvidia