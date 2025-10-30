Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заговорили о войне после слов Трампа - 30.10.2025
В США заговорили о войне после слов Трампа
В США заговорили о войне после слов Трампа - 30.10.2025, ПРАЙМ
В США заговорили о войне после слов Трампа
Бывший советник по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, генерал Майкл Флинн, в соцсети X сделал заявление о неизбежности войны после... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T12:17+0300
2025-10-30T12:17+0300
мировая экономика
общество
москва
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, генерал Майкл Флинн, в соцсети X сделал заявление о неизбежности войны после слов главы Белого дома о ядерных тестах.&quot;Изменения в политическом курсе и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите свои ботинки потуже, солдаты&quot;, — таким образом он отреагировал на новость о распоряжении.Позднее ночью американский лидер отметил, что отдал указ проводить ядерные испытания "на равных" с другими государствами, которые предположительно имеют аналогичные программы. Он уточнил, что в США имеются полигоны для ядерных испытаний, а детали будущих тестов будут обнародованы позднее.Президент Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация осведомлена о подготовке некоторых стран к проведению ядерных проб. В случае их реализации, Москва намерена ответить аналогичными действиями.
москва
сша
12:17 30.10.2025
 
В США заговорили о войне после слов Трампа

Генерал Флинн заявил о неизбежности конфликта после слов Трампа об испытаниях ЯО

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, генерал Майкл Флинн, в соцсети X сделал заявление о неизбежности войны после слов главы Белого дома о ядерных тестах.

"Изменения в политическом курсе и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите свои ботинки потуже, солдаты", — таким образом он отреагировал на новость о распоряжении.

Позднее ночью американский лидер отметил, что отдал указ проводить ядерные испытания "на равных" с другими государствами, которые предположительно имеют аналогичные программы. Он уточнил, что в США имеются полигоны для ядерных испытаний, а детали будущих тестов будут обнародованы позднее.
Президент Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация осведомлена о подготовке некоторых стран к проведению ядерных проб. В случае их реализации, Москва намерена ответить аналогичными действиями.
