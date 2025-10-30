https://1prime.ru/20251030/tramp-864063699.html
В США заговорили о войне после слов Трампа
В США заговорили о войне после слов Трампа
2025-10-30T12:17+0300
2025-10-30T12:17+0300
2025-10-30T12:17+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, генерал Майкл Флинн, в соцсети X сделал заявление о неизбежности войны после слов главы Белого дома о ядерных тестах."Изменения в политическом курсе и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите свои ботинки потуже, солдаты", — таким образом он отреагировал на новость о распоряжении.Позднее ночью американский лидер отметил, что отдал указ проводить ядерные испытания "на равных" с другими государствами, которые предположительно имеют аналогичные программы. Он уточнил, что в США имеются полигоны для ядерных испытаний, а детали будущих тестов будут обнародованы позднее.Президент Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация осведомлена о подготовке некоторых стран к проведению ядерных проб. В случае их реализации, Москва намерена ответить аналогичными действиями.
В США заговорили о войне после слов Трампа
