В США заговорили о войне после слов Трампа

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, генерал Майкл Флинн, в соцсети X сделал заявление о неизбежности войны после слов главы Белого дома о ядерных тестах."Изменения в политическом курсе и целей могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения, война становится неизбежной. Завяжите свои ботинки потуже, солдаты", — таким образом он отреагировал на новость о распоряжении.Позднее ночью американский лидер отметил, что отдал указ проводить ядерные испытания "на равных" с другими государствами, которые предположительно имеют аналогичные программы. Он уточнил, что в США имеются полигоны для ядерных испытаний, а детали будущих тестов будут обнародованы позднее.Президент Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация осведомлена о подготовке некоторых стран к проведению ядерных проб. В случае их реализации, Москва намерена ответить аналогичными действиями.

