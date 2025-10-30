Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью - 30.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Возобновление в США ядерных испытаний по указу президента Дональда Трампа может быть выгодно России и Китаю, сообщает Wall Street Journal."Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний", — сказал изданию Гэри Сеймор, бывший главный советник по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте США Билле Клинтоне.По его мнению, проведение испытаний не требуется для обеспечения надежности американского ядерного арсенала.В ночь накануне американский лидер объявил, что дал указание проводить ядерные испытания "на равных" с другими странами, которые предположительно обладают аналогичными программами. Он подчеркнул, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, а детали предстоящих тестов будут раскрыты позже.Президент Владимир Путин заявил, что Россия осведомлена о том, что некоторые страны намерены проводить ядерные испытания. В случае реализации таких планов Москва готова ответить соответствующими действиями.
СМИ раскрыли, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Возобновление в США ядерных испытаний по указу президента Дональда Трампа может быть выгодно России и Китаю, сообщает Wall Street Journal.
"Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний", — сказал изданию Гэри Сеймор, бывший главный советник по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности при президенте США Билле Клинтоне.
В США заговорили о войне после слов Трампа
12:17
По его мнению, проведение испытаний не требуется для обеспечения надежности американского ядерного арсенала.
В ночь накануне американский лидер объявил, что дал указание проводить ядерные испытания "на равных" с другими странами, которые предположительно обладают аналогичными программами. Он подчеркнул, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, а детали предстоящих тестов будут раскрыты позже.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия осведомлена о том, что некоторые страны намерены проводить ядерные испытания. В случае реализации таких планов Москва готова ответить соответствующими действиями.
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после слов Путина
11:12
 
