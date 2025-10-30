https://1prime.ru/20251030/transport-864075606.html

Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе

Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе - 30.10.2025, ПРАЙМ

Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе

Россия по-прежнему открыта для взаимодействия с иностранцами и дальнейших инвестиций в области транспорта и инфраструктуры, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T17:39+0300

2025-10-30T17:39+0300

2025-10-30T17:39+0300

бизнес

россия

рф

европа

азия

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

СТАМБУЛ, 30 окт - ПРАЙМ. Россия по-прежнему открыта для взаимодействия с иностранцами и дальнейших инвестиций в области транспорта и инфраструктуры, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Мы хотим сегодня показать, что... мы по-прежнему открыты, что мы по-прежнему представляем самую качественную, надежную, самую быструю связь Европы и Азии с точки зрения движения грузов, пассажиров... По-прежнему открыты для дальнейшего взаимодействия, привлечения инвестиций, развития новой инфраструктуры", - сказал Зверев в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Он подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением в области транспорта, в том числе благодаря странам-партнерам.

рф

европа

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, европа, азия