Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе
Россия открыта для инвестиций в области транспорта, заявили в Минтрансе
2025-10-30T17:39+0300
СТАМБУЛ, 30 окт - ПРАЙМ. Россия по-прежнему открыта для взаимодействия с иностранцами и дальнейших инвестиций в области транспорта и инфраструктуры, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Мы хотим сегодня показать, что... мы по-прежнему открыты, что мы по-прежнему представляем самую качественную, надежную, самую быструю связь Европы и Азии с точки зрения движения грузов, пассажиров... По-прежнему открыты для дальнейшего взаимодействия, привлечения инвестиций, развития новой инфраструктуры", - сказал Зверев в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Он подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением в области транспорта, в том числе благодаря странам-партнерам.
