Турчин рассказал о роли портов Петербурга в логистике экспорта грузов
Турчин рассказал о роли портов Петербурга в логистике экспорта грузов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Турчин рассказал о роли портов Петербурга в логистике экспорта грузов
Роль портов Петербурга в логистике экспорта грузов Белоруссии будет расти, в том числе по мере развития белорусского грузового терминала в порту "Бронка",... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T00:29+0300
2025-10-30T00:29+0300
2025-10-30T00:29+0300
МИНСК, 30 окт – ПРАЙМ. Роль портов Петербурга в логистике экспорта грузов Белоруссии будет расти, в том числе по мере развития белорусского грузового терминала в порту "Бронка", заявил премьер Белоруссии Александр Турчин.
"Говоря о логистике, конечно, я не могу не отметить важный для обеих сторон проект оснащения белорусского грузового терминала в порту "Бронка". Идет рост перевалки грузов, и поэтому по мере оснащения до 20 миллионов тонн в год будут объемы перевалки", - сказал Турчин на прошедшем в Петербурге заседании Совета делового сотрудничества Белоруссии и города. Видеофрагмент мероприятия опубликовала пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале.
Премьер подчеркнул, что роль Санкт-Петербурга в логистике для Белоруссии "в связи с этим будет только возрастать".
Глава белорусского правительства также обратил внимание на хорошие показатели торгово-экономического сотрудничества сторон. "За пять лет товарооборот промышленных товаров увеличился более чем в три раза. Емкость рынка Санкт-Петербурга и постоянно расширяющееся предложение с белорусской стороны позволяют поддерживать динамику роста поставок белорусских промышленных товаров", - сказал Турчин.
Он также перечислил ряд направлений, которые будут способствовать развитию сотрудничества, и в этой связи отметил, что дан старт строительству Центра белорусской техники в Санкт-Петербурге. "Задача центра - стать дополнительным драйвером роста поставок белорусской техники различных модификаций для нужд не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Западного округа", - отметил премьер-министр.
По его словам, также перспективным направлением сотрудничества является создание сборочных производств техники на территории города. "В высокой степени проработки вопрос организации производства специальных пожарных машин "Пожснаба" и пассажирской техники "Белкоммунмаш". Совместное предприятие по производству лифтового оборудования также имеет намерение расширить объемы производства и номенклатуру продукции", - пояснил глава белорусского правительства.
Перспективными для развития сотрудничества Белоруссии и Санкт-Петербурга являются сфера АПК, поставки белорусского продовольствия, медицина и фармацевтика, добавил он.
