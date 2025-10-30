https://1prime.ru/20251030/turchin-864051333.html

Турчин рассказал о роли портов Петербурга в логистике экспорта грузов

Турчин рассказал о роли портов Петербурга в логистике экспорта грузов - 30.10.2025, ПРАЙМ

Турчин рассказал о роли портов Петербурга в логистике экспорта грузов

Роль портов Петербурга в логистике экспорта грузов Белоруссии будет расти, в том числе по мере развития белорусского грузового терминала в порту "Бронка",... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T00:29+0300

2025-10-30T00:29+0300

2025-10-30T00:29+0300

бизнес

экономика

санкт-петербург

белоруссия

петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864051333.jpg?1761773360

МИНСК, 30 окт – ПРАЙМ. Роль портов Петербурга в логистике экспорта грузов Белоруссии будет расти, в том числе по мере развития белорусского грузового терминала в порту "Бронка", заявил премьер Белоруссии Александр Турчин. "Говоря о логистике, конечно, я не могу не отметить важный для обеих сторон проект оснащения белорусского грузового терминала в порту "Бронка". Идет рост перевалки грузов, и поэтому по мере оснащения до 20 миллионов тонн в год будут объемы перевалки", - сказал Турчин на прошедшем в Петербурге заседании Совета делового сотрудничества Белоруссии и города. Видеофрагмент мероприятия опубликовала пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале. Премьер подчеркнул, что роль Санкт-Петербурга в логистике для Белоруссии "в связи с этим будет только возрастать". Глава белорусского правительства также обратил внимание на хорошие показатели торгово-экономического сотрудничества сторон. "За пять лет товарооборот промышленных товаров увеличился более чем в три раза. Емкость рынка Санкт-Петербурга и постоянно расширяющееся предложение с белорусской стороны позволяют поддерживать динамику роста поставок белорусских промышленных товаров", - сказал Турчин. Он также перечислил ряд направлений, которые будут способствовать развитию сотрудничества, и в этой связи отметил, что дан старт строительству Центра белорусской техники в Санкт-Петербурге. "Задача центра - стать дополнительным драйвером роста поставок белорусской техники различных модификаций для нужд не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Западного округа", - отметил премьер-министр. По его словам, также перспективным направлением сотрудничества является создание сборочных производств техники на территории города. "В высокой степени проработки вопрос организации производства специальных пожарных машин "Пожснаба" и пассажирской техники "Белкоммунмаш". Совместное предприятие по производству лифтового оборудования также имеет намерение расширить объемы производства и номенклатуру продукции", - пояснил глава белорусского правительства. Перспективными для развития сотрудничества Белоруссии и Санкт-Петербурга являются сфера АПК, поставки белорусского продовольствия, медицина и фармацевтика, добавил он.

санкт-петербург

белоруссия

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, белоруссия, петербург