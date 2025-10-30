Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-30T12:36+0300
2025-10-30T12:36+0300
россия
общество
рф
южная осетия
сергей кравцов
минпросвещения
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и учебников стали основными мерами поддержки российских учителей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Министр принял участие в старте программы повышения квалификации для представителей образовательных учреждений Южной Осетии, в том числе директоров, педагогов. Мероприятие прошло в Центре знаний "Машук". "Глава ведомства остановился также на мерах поддержки учителей в России. Он перечислил снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и единых учебников", - приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения РФ. Министр добавил, что базовой документацией педагогических работников ограничен перечень документов, которые должны предоставлять учителя, воспитатели и преподаватели СПО. Кроме того, создаются унифицированные формы сбора данных в регионах, что позволяет решить проблему дублирующих и уточняющих запросов. В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2025 года создан Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, заработали региональные комиссии. Там также добавили, что учителя получают стимулирующие выплаты, премии и надбавки.
рф
южная осетия
россия, общество, рф, южная осетия, сергей кравцов, минпросвещения
РОССИЯ, Общество , РФ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
12:36 30.10.2025
 
Кравцов назвал основные меры поддержки учителей

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и учебников стали основными мерами поддержки российских учителей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр принял участие в старте программы повышения квалификации для представителей образовательных учреждений Южной Осетии, в том числе директоров, педагогов. Мероприятие прошло в Центре знаний "Машук".
"Глава ведомства остановился также на мерах поддержки учителей в России. Он перечислил снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и единых учебников", - приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения РФ.
Министр добавил, что базовой документацией педагогических работников ограничен перечень документов, которые должны предоставлять учителя, воспитатели и преподаватели СПО.
Кроме того, создаются унифицированные формы сбора данных в регионах, что позволяет решить проблему дублирующих и уточняющих запросов.
В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2025 года создан Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, заработали региональные комиссии.
Там также добавили, что учителя получают стимулирующие выплаты, премии и надбавки.
 
РОССИЯ, Общество, РФ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
 
 
