https://1prime.ru/20251030/uchitelya-864064184.html

Кравцов назвал основные меры поддержки учителей

Кравцов назвал основные меры поддержки учителей - 30.10.2025, ПРАЙМ

Кравцов назвал основные меры поддержки учителей

Снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и учебников стали основными мерами поддержки российских... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T12:36+0300

2025-10-30T12:36+0300

2025-10-30T12:36+0300

россия

общество

рф

южная осетия

сергей кравцов

минпросвещения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763162_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_263a5e914bf198a48e1cee0a01f6fce0.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и учебников стали основными мерами поддержки российских учителей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Министр принял участие в старте программы повышения квалификации для представителей образовательных учреждений Южной Осетии, в том числе директоров, педагогов. Мероприятие прошло в Центре знаний "Машук". "Глава ведомства остановился также на мерах поддержки учителей в России. Он перечислил снижение бюрократической нагрузки, введение поурочного планирования, единых образовательных программ и единых учебников", - приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения РФ. Министр добавил, что базовой документацией педагогических работников ограничен перечень документов, которые должны предоставлять учителя, воспитатели и преподаватели СПО. Кроме того, создаются унифицированные формы сбора данных в регионах, что позволяет решить проблему дублирующих и уточняющих запросов. В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что в сентябре 2025 года создан Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, заработали региональные комиссии. Там также добавили, что учителя получают стимулирующие выплаты, премии и надбавки.

рф

южная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, южная осетия, сергей кравцов, минпросвещения