В Германии объяснили бессмысленность боев за Красноармейск для ВСУ - 30.10.2025
В Германии объяснили бессмысленность боев за Красноармейск для ВСУ
2025-10-30T07:15+0300
2025-10-30T07:16+0300
общество
красноармейск
украина
владимир путин
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на мнение экспертов, утверждает, что продолжение обороны Красноармейска украинскими вооруженными силами вместо отступления усугубит ситуацию и приведет к еще большим потерям. "Эта (Оборона. — Прим. Ред.) еще больше сокращает численность личного состава (Украинской. — Прим. Ред.) армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат", — сказано в статье. Военный аналитик Густав Грессель считает продолжение обороны нецелесообразным. "Оборона Красноармейска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт", — отметил он. Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила о неспособности украинских вооружённых сил сопротивляться окружению Красноармейска российскими войсками. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские подразделения оказались заблокированными в районах Купянска и Красноармейска. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины столкнулось с необходимостью принять решение о судьбе своих граждан, оказавшихся в окружении.
общество , красноармейск, украина, владимир путин
Общество , Красноармейск, УКРАИНА, Владимир Путин
07:15 30.10.2025 (обновлено: 07:16 30.10.2025)
 
В Германии объяснили бессмысленность боев за Красноармейск для ВСУ

Tagesspiegel: оборона Красноармейска ВСУ становится все более бессмысленной для Киева

© Фото : NATOУкраинские военные
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на мнение экспертов, утверждает, что продолжение обороны Красноармейска украинскими вооруженными силами вместо отступления усугубит ситуацию и приведет к еще большим потерям.
"Эта (Оборона. — Прим. Ред.) еще больше сокращает численность личного состава (Украинской. — Прим. Ред.) армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат", — сказано в статье.
Военный аналитик Густав Грессель считает продолжение обороны нецелесообразным.
"Оборона Красноармейска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт", — отметил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила о неспособности украинских вооружённых сил сопротивляться окружению Красноармейска российскими войсками.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские подразделения оказались заблокированными в районах Купянска и Красноармейска. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины столкнулось с необходимостью принять решение о судьбе своих граждан, оказавшихся в окружении.
