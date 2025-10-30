https://1prime.ru/20251030/ukraina-864055399.html
В Германии объяснили бессмысленность боев за Красноармейск для ВСУ
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на мнение экспертов, утверждает, что продолжение обороны Красноармейска украинскими вооруженными силами вместо отступления усугубит ситуацию и приведет к еще большим потерям. "Эта (Оборона. — Прим. Ред.) еще больше сокращает численность личного состава (Украинской. — Прим. Ред.) армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат", — сказано в статье. Военный аналитик Густав Грессель считает продолжение обороны нецелесообразным. "Оборона Красноармейска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт", — отметил он. Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила о неспособности украинских вооружённых сил сопротивляться окружению Красноармейска российскими войсками. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские подразделения оказались заблокированными в районах Купянска и Красноармейска. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины столкнулось с необходимостью принять решение о судьбе своих граждан, оказавшихся в окружении.
