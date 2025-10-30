Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины - 30.10.2025
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины
эстония
украина
прага
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Эстонии парламентарии предложили ввести запрет на использование иностранной символики, кроме случаев, связанных с официальными мероприятиями, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". "Депутаты парламента предложили изменить закон о госфлаге — запретить использовать любую иностранную символику вне протокольных мероприятий, и даже флаг Украины", — говорится в публикации в Telegram-канале. Варро Вооглайд, соавтор законодательной инициативы и член фракции EKRE, отмечает, что существуют различные способы продемонстрировать солидарность, и нет необходимости, чтобы на зданиях государственных учреждений "постоянно развивались флаги Украины". В октябре зафиксировано пятое с начала года снятие флага Украины с фасада почетного консульства в польском Пшемысле. В августе источники Parlamentní listy сообщили, что на здании Национального музея в Праге вместо украинского флага появился баннер с изображением обезьяны. Жители города были не особенно довольны размещением государственного символа другой страны на музее, а в отношении некоторых противников подобного решения власти применяли меры наказания и давления.
эстония, украина, прага
ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, Прага
16:35 30.10.2025 (обновлено: 16:36 30.10.2025)
 
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины

В Эстонии предложили запретить флаг Украины вне протокольных мероприятий

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Эстонии парламентарии предложили ввести запрет на использование иностранной символики, кроме случаев, связанных с официальными мероприятиями, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Депутаты парламента предложили изменить закон о госфлаге — запретить использовать любую иностранную символику вне протокольных мероприятий, и даже флаг Украины", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Варро Вооглайд, соавтор законодательной инициативы и член фракции EKRE, отмечает, что существуют различные способы продемонстрировать солидарность, и нет необходимости, чтобы на зданиях государственных учреждений "постоянно развивались флаги Украины".
В октябре зафиксировано пятое с начала года снятие флага Украины с фасада почетного консульства в польском Пшемысле.
В августе источники Parlamentní listy сообщили, что на здании Национального музея в Праге вместо украинского флага появился баннер с изображением обезьяны. Жители города были не особенно довольны размещением государственного символа другой страны на музее, а в отношении некоторых противников подобного решения власти применяли меры наказания и давления.
ЭСТОНИЯУКРАИНАПрага
 
 
