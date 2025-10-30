https://1prime.ru/20251030/ukraina-864074121.html
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины
В стране НАТО предложили запретить флаг Украины
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Эстонии парламентарии предложили ввести запрет на использование иностранной символики, кроме случаев, связанных с официальными мероприятиями, сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". "Депутаты парламента предложили изменить закон о госфлаге — запретить использовать любую иностранную символику вне протокольных мероприятий, и даже флаг Украины", — говорится в публикации в Telegram-канале. Варро Вооглайд, соавтор законодательной инициативы и член фракции EKRE, отмечает, что существуют различные способы продемонстрировать солидарность, и нет необходимости, чтобы на зданиях государственных учреждений "постоянно развивались флаги Украины". В октябре зафиксировано пятое с начала года снятие флага Украины с фасада почетного консульства в польском Пшемысле. В августе источники Parlamentní listy сообщили, что на здании Национального музея в Праге вместо украинского флага появился баннер с изображением обезьяны. Жители города были не особенно довольны размещением государственного символа другой страны на музее, а в отношении некоторых противников подобного решения власти применяли меры наказания и давления.
