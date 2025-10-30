https://1prime.ru/20251030/utilizatsiya-864058616.html
Росприроднадзор назвал проблему утилизации ТКО острой для каждого региона
2025-10-30T09:52+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблема утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) является острой для каждого региона России, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Глобальная тема ТКО (твёрдые коммунальные отходы - ред.), она острая для каждого региона. Работы много, поэтому важно действовать максимально эффективно, чтобы результат был заметен людям", - сказала Радионова. При этом она отметила, что у каждого региона есть свои специфические проблемы в вопросах экологии. "Для кого-то самое актуальное сегодня — рациональное использование недр, особенно там, где идёт масштабная добыча полезных ископаемых, где работают крупные горно-обогатительные комбинаты или активно развивается золотодобыча. Для других — использование водных ресурсов, особенно если территория расположена вдоль крупных водных артерий", - добавила глава природоохранной службы.
