Росприроднадзор назвал проблему утилизации ТКО острой для каждого региона - 30.10.2025
Росприроднадзор назвал проблему утилизации ТКО острой для каждого региона
Росприроднадзор назвал проблему утилизации ТКО острой для каждого региона - 30.10.2025, ПРАЙМ
Росприроднадзор назвал проблему утилизации ТКО острой для каждого региона
Проблема утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) является острой для каждого региона России, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T09:52+0300
2025-10-30T09:52+0300
россия
общество
росприроднадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691186_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a085dd2295befcab16b1f69bd8dff62.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблема утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) является острой для каждого региона России, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Глобальная тема ТКО (твёрдые коммунальные отходы - ред.), она острая для каждого региона. Работы много, поэтому важно действовать максимально эффективно, чтобы результат был заметен людям", - сказала Радионова. При этом она отметила, что у каждого региона есть свои специфические проблемы в вопросах экологии. "Для кого-то самое актуальное сегодня — рациональное использование недр, особенно там, где идёт масштабная добыча полезных ископаемых, где работают крупные горно-обогатительные комбинаты или активно развивается золотодобыча. Для других — использование водных ресурсов, особенно если территория расположена вдоль крупных водных артерий", - добавила глава природоохранной службы.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691186_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_385fa1b3c5c1a8c15c678d52294bc955.jpg
россия, общество , росприроднадзор
РОССИЯ, Общество , Росприроднадзор
09:52 30.10.2025
 
Росприроднадзор назвал проблему утилизации ТКО острой для каждого региона

Глава Росприроднадзора Радионова: проблема утилизации ТКО актуальна для каждого региона РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблема утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) является острой для каждого региона России, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Глобальная тема ТКО (твёрдые коммунальные отходы - ред.), она острая для каждого региона. Работы много, поэтому важно действовать максимально эффективно, чтобы результат был заметен людям", - сказала Радионова.
При этом она отметила, что у каждого региона есть свои специфические проблемы в вопросах экологии.
"Для кого-то самое актуальное сегодня — рациональное использование недр, особенно там, где идёт масштабная добыча полезных ископаемых, где работают крупные горно-обогатительные комбинаты или активно развивается золотодобыча. Для других — использование водных ресурсов, особенно если территория расположена вдоль крупных водных артерий", - добавила глава природоохранной службы.
 
РОССИЯОбществоРосприроднадзор
 
 
Заголовок открываемого материала