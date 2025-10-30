https://1prime.ru/20251030/vikipedija-864052614.html

2025-10-30T03:02+0300

2025-10-30T03:02+0300

2025-10-30T03:24+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

рф

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

википедия

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI, в деталях обращает внимание на предложение президента России Владимира Путина в адрес США продолжать придерживаться ограничений в соответствии с СНВ-3 в течение года после истечения срока действия договора, тогда как Википедия об этом не упоминает вовсе, выяснило РИА Новости. В статье Грокипедии описывается стратегический кризис, возникший в начале 2025 года на фоне приближающегося срока истечения СНВ-3 (5 февраля 2026 года) и отсутствия переговоров о новом соглашении. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. В Грокипедии излагается инициатива Путина. Однако статья в Википедии на тему договора СНВ-3 содержит только историческую справку и совершенно не упоминает инициативу российского президента. Также в тексте кратко изложена позиция США при администрации Дональда Трампа: Вашингтон делал упор на соблюдение договорных обязательств, а не на краткосрочное продление. При этом сообщается, что тема стратегической стабильности поднималась на переговорах Путина и Трампа в августе 2025 года.

2025

Новости

