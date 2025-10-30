Мясников рассказал об опасном распространенном вирусе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Респираторно-синцитиальный вирус угрожает здоровью легких и зачастую приводит к госпитализации, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире телеканала "Россия 1"."Это причина номер один для бронхиолита &lt;…&gt;. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп", — подчеркнул он.Также Мясников отметил, что этот вирус нередко приводит пациентов в реанимацию, а уровень смертности от него колеблется между 7% и 10%.Вирус передается через воздух и остается активным на поверхностях в течение нескольких часов, что делает его особо опасным. Среди профилактических мер врач выделил регулярное мытье рук и использование защитных средств, таких как маски.
здоровье, общество , россия
Здоровье, Общество , РОССИЯ
17:39 30.10.2025 (обновлено: 17:40 30.10.2025)
 
Врач Мясников рассказал об опасности респираторно-синцитиального вируса

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач в отделении реанимации
Врач в отделении реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Респираторно-синцитиальный вирус угрожает здоровью легких и зачастую приводит к госпитализации, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире телеканала "Россия 1".
"Это причина номер один для бронхиолита <…>. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп", — подчеркнул он.
Также Мясников отметил, что этот вирус нередко приводит пациентов в реанимацию, а уровень смертности от него колеблется между 7% и 10%.
Вирус передается через воздух и остается активным на поверхностях в течение нескольких часов, что делает его особо опасным. Среди профилактических мер врач выделил регулярное мытье рук и использование защитных средств, таких как маски.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении туристов в Турции
4 октября, 17:23
 
