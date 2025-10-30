https://1prime.ru/20251030/virus-864075749.html

Мясников рассказал об опасном распространенном вирусе

Мясников рассказал об опасном распространенном вирусе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Респираторно-синцитиальный вирус угрожает здоровью легких и зачастую приводит к госпитализации, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников эфире телеканала "Россия 1"."Это причина номер один для бронхиолита <…>. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и короновируса, и опаснее, чем грипп", — подчеркнул он.Также Мясников отметил, что этот вирус нередко приводит пациентов в реанимацию, а уровень смертности от него колеблется между 7% и 10%.Вирус передается через воздух и остается активным на поверхностях в течение нескольких часов, что делает его особо опасным. Среди профилактических мер врач выделил регулярное мытье рук и использование защитных средств, таких как маски.

