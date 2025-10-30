Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ и "Почта банк" запустили сервис по интеграции банковских продуктов - 30.10.2025
ВТБ и "Почта банк" запустили сервис по интеграции банковских продуктов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ и "Почта банк" в рамках интеграции запустили сервис, который позволит дистанционно перенести свои продукты из одного банка в другой, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ и "Почта банк" запустили сервис, который позволит удобно и безопасно перенести свои продукты из одного банка в другой – дистанционно и всего в пару кликов. Процесс занимает пару минут и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи", - говорится в сообщении. Сообщается, что в течение минуты карта "Почта банка" и имеющиеся на ней средства будут привязаны к мастер-счету ВТБ. Перевыпускать дебетовые карты не потребуется. Клиенты, которые не пользуются дистанционным банковским обслуживанием, могут пройти аналогичный путь с помощью сотрудников в офисе. "Присоединение "Почта банка" к ВТБ расширяет финансовые услуги и сервисы для миллионов россиян во всех регионах страны. Цифровая миграция - как надежный мост, позволяющий клиентам перейти из одного банка в другой быстро, безопасно и без прерывания привычного обслуживания", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. ВТБ еще в 2024 году завершил сделку по выкупу акций "Почта Банка", консолидировав свой пакет до 100%. Интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база – несколько миллионов человек. План интеграции предполагает переход в ВТБ всех клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Уже сейчас продукты и услуги ВТБ доступны клиентам в более чем 20 тысячах отделений Почты России по всей России.
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ и "Почта банк" в рамках интеграции запустили сервис, который позволит дистанционно перенести свои продукты из одного банка в другой, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ и "Почта банк" запустили сервис, который позволит удобно и безопасно перенести свои продукты из одного банка в другой – дистанционно и всего в пару кликов. Процесс занимает пару минут и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение минуты карта "Почта банка" и имеющиеся на ней средства будут привязаны к мастер-счету ВТБ. Перевыпускать дебетовые карты не потребуется. Клиенты, которые не пользуются дистанционным банковским обслуживанием, могут пройти аналогичный путь с помощью сотрудников в офисе.
"Присоединение "Почта банка" к ВТБ расширяет финансовые услуги и сервисы для миллионов россиян во всех регионах страны. Цифровая миграция - как надежный мост, позволяющий клиентам перейти из одного банка в другой быстро, безопасно и без прерывания привычного обслуживания", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
ВТБ еще в 2024 году завершил сделку по выкупу акций "Почта Банка", консолидировав свой пакет до 100%. Интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база – несколько миллионов человек. План интеграции предполагает переход в ВТБ всех клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Уже сейчас продукты и услуги ВТБ доступны клиентам в более чем 20 тысячах отделений Почты России по всей России.
 
Заголовок открываемого материала