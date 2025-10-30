Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента - 30.10.2025
"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента
"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента
Выработка электроэнергии "Интер РАО" в январе-сентябре 2025 года снизилась на 1,9% в годовом выражении, до 95,306 миллиарда кВт.ч, следует из материалов... | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Интер РАО" в январе-сентябре 2025 года снизилась на 1,9% в годовом выражении, до 95,306 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании. Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 6,1%, до 26,416 миллиона Гкал. Основными факторами динамики ключевых производственных показателей компания называет привлекательную конъюнктуру на рынке на сутки вперёд в первой ценовой зоне за 9 месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года, более высокую температуру воздуха в отопительном периоде 2025 года и увеличение цен на газ за счёт индексации с июля 2024 года и с июля 2025 года, а также увеличение цен на энергетический уголь во второй ценовой зоне. "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России.
европа, интер рао, снг
ЕВРОПА, Интер РАО, СНГ
10:05 30.10.2025
 
"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента

"Интер РАО" с начала года снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Интер РАО" в январе-сентябре 2025 года снизилась на 1,9% в годовом выражении, до 95,306 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 6,1%, до 26,416 миллиона Гкал.
Основными факторами динамики ключевых производственных показателей компания называет привлекательную конъюнктуру на рынке на сутки вперёд в первой ценовой зоне за 9 месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года, более высокую температуру воздуха в отопительном периоде 2025 года и увеличение цен на газ за счёт индексации с июля 2024 года и с июля 2025 года, а также увеличение цен на энергетический уголь во второй ценовой зоне.
"Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России.
Экспорт электроэнергии из России снизился на 0,2 процента
