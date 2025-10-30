https://1prime.ru/20251030/vyrabotka-864059301.html

"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента

"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента - 30.10.2025, ПРАЙМ

"Интер РАО" снизило выработку электроэнергии на 1,9 процента

Выработка электроэнергии "Интер РАО" в январе-сентябре 2025 года снизилась на 1,9% в годовом выражении, до 95,306 миллиарда кВт.ч, следует из материалов... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T10:05+0300

2025-10-30T10:05+0300

2025-10-30T10:05+0300

европа

интер рао

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Интер РАО" в январе-сентябре 2025 года снизилась на 1,9% в годовом выражении, до 95,306 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании. Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 6,1%, до 26,416 миллиона Гкал. Основными факторами динамики ключевых производственных показателей компания называет привлекательную конъюнктуру на рынке на сутки вперёд в первой ценовой зоне за 9 месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года, более высокую температуру воздуха в отопительном периоде 2025 года и увеличение цен на газ за счёт индексации с июля 2024 года и с июля 2025 года, а также увеличение цен на энергетический уголь во второй ценовой зоне. "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России.

https://1prime.ru/20251030/rossiya-864059169.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, интер рао, снг