Центробанки в III квартале на четверть увеличили закупки золота

2025-10-30T10:07+0300

финансы

банки

рынок

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые центробанки в третьем квартале более чем на четверть нарастили закупки золота по сравнению с предыдущим кварталом - до 220 тонн, следует из данных отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Центральные банки оставались стабильным фактором спроса на золото в третьем квартале, увеличив темпы закупок после двух последовательных кварталов замедления. По оценкам, за квартал они приобрели около 220 тонн золота, что на 28% больше, чем за второй квартал, и на 6% выше среднего квартального показателя за пять лет", - сказано в отчете. Хотя существенный рост цен на золото в этом году (примерно на 50% с начала года) изначально, вероятно, стал ограничивающим фактором масштабов закупок, рост спроса в последнем квартале свидетельствует о том, что центральные банки продолжают стратегически добавлять золото, несмотря на высокие цены. Центральные банки за девять месяцев текущего года увеличили свои резервы на 634 тонны, что ниже уровня аналогичного периода за три предыдущих года, но значительно выше среднегодового показателя до 2022 года в 400–500 тонн. "Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что чистые покупки продолжатся в четвертом квартале, хотя объемы могут оставаться несколько чувствительными к уровню цен. Несмотря на то, что центральные банки почти наверняка будут покупать меньше, чем в последние годы, спрос остается значительно выше средних исторических значений. Для управляющих резервами это доказывает, что стратегическое обоснование золота по-прежнему на первом плане", - считают аналитики WGC.

