WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России

2025-10-30T05:21+0300

бизнес

технологии

россия

рф

роспатент

whatsapp

meta

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864054195.jpg?1761790880

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может потерять права на ряд товарных знаков в России в декабре 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, российский правообладатель "ВотсАпп ЛЛК", имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года. Заявки были поданы в ведомство в 2015 году и зарегистрированы в 2017 году. Генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина сообщила РИА Новости, что в России товарные знаки WhatsApp зарегистрированы двумя способами: по международной процедуре с указанием правообладателя в латинице и по национальной – в кириллице. "Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом. Но если и в этот срок продления не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены", - заключила Акиншина.

2025

