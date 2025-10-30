Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России - 30.10.2025
WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может потерять права на ряд товарных знаков в России в декабре 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, российский правообладатель "ВотсАпп ЛЛК", имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года. Заявки были поданы в ведомство в 2015 году и зарегистрированы в 2017 году. Генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина сообщила РИА Новости, что в России товарные знаки WhatsApp зарегистрированы двумя способами: по международной процедуре с указанием правообладателя в латинице и по национальной – в кириллице. "Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом. Но если и в этот срок продления не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены", - заключила Акиншина.
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Роспатент, WhatsApp, Meta
05:21 30.10.2025
 
WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) может потерять права на ряд товарных знаков в России в декабре 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, российский правообладатель "ВотсАпп ЛЛК", имеющий в Роспатенте четыре товарных знака для работы мессенджера в стране, может потерять их в декабре 2025 года. Заявки были поданы в ведомство в 2015 году и зарегистрированы в 2017 году.
Генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина сообщила РИА Новости, что в России товарные знаки WhatsApp зарегистрированы двумя способами: по международной процедуре с указанием правообладателя в латинице и по национальной – в кириллице.
"Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок – шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом. Но если и в этот срок продления не произойдет, права на товарные знаки будут утрачены", - заключила Акиншина.
 
