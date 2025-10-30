Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/yuan-864062331.html
Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов
Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов
Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:34+0300
2025-10-30T11:34+0300
рынок
финансы
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,31 рубля. На последнем в этом году заседании Центробанка в декабре регулятор может снова снизить ключевую ставку ещё на 0,5 процентного пункта из-за замедления инфляции, а с учётом снижения цен на сырьё и замедления экспорта иностранная валюта сохраняет долгосрочный тренд на повышение, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Краткосрочно же курс рубля будет определяться потребностями экспортеров в российской валюте и уровнем их желания "вложиться" в депозиты и облигации", - комментируют эксперты из компании "Алор брокер". При этом влияние фискальных и монетарных факторов продолжает оказывать поддержку курсу рубля, отмечает Силаев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, ук альфа-капитал
Рынок, Финансы, УК Альфа-Капитал
11:34 30.10.2025
 
Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов

Курс юаня в первые часы торгов расчетами на завтра растет до 11,31 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,31 рубля.
На последнем в этом году заседании Центробанка в декабре регулятор может снова снизить ключевую ставку ещё на 0,5 процентного пункта из-за замедления инфляции, а с учётом снижения цен на сырьё и замедления экспорта иностранная валюта сохраняет долгосрочный тренд на повышение, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Краткосрочно же курс рубля будет определяться потребностями экспортеров в российской валюте и уровнем их желания "вложиться" в депозиты и облигации", - комментируют эксперты из компании "Алор брокер".
При этом влияние фискальных и монетарных факторов продолжает оказывать поддержку курсу рубля, отмечает Силаев.
 
РынокФинансыУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала