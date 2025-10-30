https://1prime.ru/20251030/yuan-864062331.html

Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов

Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов - 30.10.2025, ПРАЙМ

Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов

Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T11:34+0300

2025-10-30T11:34+0300

2025-10-30T11:34+0300

рынок

финансы

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,31 рубля. На последнем в этом году заседании Центробанка в декабре регулятор может снова снизить ключевую ставку ещё на 0,5 процентного пункта из-за замедления инфляции, а с учётом снижения цен на сырьё и замедления экспорта иностранная валюта сохраняет долгосрочный тренд на повышение, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Краткосрочно же курс рубля будет определяться потребностями экспортеров в российской валюте и уровнем их желания "вложиться" в депозиты и облигации", - комментируют эксперты из компании "Алор брокер". При этом влияние фискальных и монетарных факторов продолжает оказывать поддержку курсу рубля, отмечает Силаев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, ук альфа-капитал