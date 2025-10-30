Курс рубля снижается к юаню в первые часы торгов

https://1prime.ru/20251030/yuan-864062331.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.20 мск растёт на 9 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,31 рубля. На последнем в этом году заседании Центробанка в декабре регулятор может снова снизить ключевую ставку ещё на 0,5 процентного пункта из-за замедления инфляции, а с учётом снижения цен на сырьё и замедления экспорта иностранная валюта сохраняет долгосрочный тренд на повышение, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Краткосрочно же курс рубля будет определяться потребностями экспортеров в российской валюте и уровнем их желания "вложиться" в депозиты и облигации", - комментируют эксперты из компании "Алор брокер". При этом влияние фискальных и монетарных факторов продолжает оказывать поддержку курсу рубля, отмечает Силаев.
