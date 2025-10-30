Курс юаня к рублю в четверг умеренно повышается

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно повышается вторую сессию подряд, закрепляясь на отметке 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск повышался на 3 копейки (+0,3%) - до 11,25 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,34 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,54 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,159 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,99 рубля. Рубль под легким давлениемЮань на Мосбирже в четверг колеблется выше уровня закрытия среды. Курс китайской валюты прибавляет, закрепляясь на уровне 11,25 рубля. "Инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределенности вокруг санкций и геополитики, а также риторики Банка России по ключевой ставке. До следующего заседания Банка России ожидания по ДКП могут меняться неоднократно", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам", рассуждая о факторах курсообразования рубля. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,09% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.46 мск снижалась на 0,4% - до 64,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 99,5 пункта. ПрогнозыРубль находится на переукрепленном уровне вследствие проводимой в стране денежно-кредитной политики, считает Алексей Корнилов из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы прогнозируем ее дальнейшее смягчение – оно повлечет за собой плавное ослабление рубля. Мы не ожидаем резких движений, поскольку Центральный банк действует осторожно, плавно. Реакция национальной валюты, по нашему мнению, тоже будет достаточно плавной. Считаем, что рубль будет постепенно ослабевать, и к концу текущего года курс доллар может составить около 84-85 рублей, а в 2026 году достигнуть 102 рублей", - оценивает он. По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–82 рубля, 92–94 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.
