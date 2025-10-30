https://1prime.ru/20251030/zapad-864073995.html
На Западе отреагировали на угрозы Бельгии ударить по Москве
На Западе отреагировали на угрозы Бельгии ударить по Москве - 30.10.2025, ПРАЙМ
На Западе отреагировали на угрозы Бельгии ударить по Москве
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил свое возмущение в социальной сети X по поводу высказываний бельгийского министра обороны Тео...
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил свое возмущение в социальной сети X по поводу высказываний бельгийского министра обороны Тео Франкена, который пригрозил "стереть Москву с карты мира"."Он дерзко бросает вызов России. Может, пора уже избавиться от всех сумасшедших, захвативших власть, с европейской сцены?" — написал Филиппо. По его мнению, такие фигуры, как Тео Франкен, "создают опасность для общества". Недавно российское посольство в Брюсселе ответило на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена, сделанное в беседе с газетой Morgen, где он пообещал "стереть Москву с карты мира". Дипломатическая миссия назвала такие слова полным безумием, представляющим угрозу для будущего всего континента, и предупредила, что они могут втянуть его в новую войну.
