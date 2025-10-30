https://1prime.ru/20251030/zelandija-864052847.html

Новая Зеландия ввела санкции против российских судов

КЁНДЖУ, 30 окт — ПРАЙМ. Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР, следует из данных МИД страны. "Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны", - говорится в рассылке МИД страны, имеющейся в распоряжении РИА Новости. В МИД Новой Зеландии уточнили, что санкции затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физических лиц из России, Белоруссии Ирана и КНДР, которые якобы связаны с торговлей российскими энергоносителями. "В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР", - уточнили в ведомстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

