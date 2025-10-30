Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая Зеландия ввела санкции против российских судов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251030/zelandija-864052847.html
Новая Зеландия ввела санкции против российских судов
Новая Зеландия ввела санкции против российских судов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Новая Зеландия ввела санкции против российских судов
Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T03:29+0300
2025-10-30T03:29+0300
экономика
россия
запад
рф
белоруссия
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864052847.jpg?1761784194
КЁНДЖУ, 30 окт — ПРАЙМ. Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР, следует из данных МИД страны. "Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны", - говорится в рассылке МИД страны, имеющейся в распоряжении РИА Новости. В МИД Новой Зеландии уточнили, что санкции затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физических лиц из России, Белоруссии Ирана и КНДР, которые якобы связаны с торговлей российскими энергоносителями. "В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР", - уточнили в ведомстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, рф, белоруссия, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, МИД
03:29 30.10.2025
 
Новая Зеландия ввела санкции против российских судов

Новая Зеландия ввела санкции против России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЁНДЖУ, 30 окт — ПРАЙМ. Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР, следует из данных МИД страны.
"Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны", - говорится в рассылке МИД страны, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В МИД Новой Зеландии уточнили, что санкции затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физических лиц из России, Белоруссии Ирана и КНДР, которые якобы связаны с торговлей российскими энергоносителями.
"В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР", - уточнили в ведомстве.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДРФБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала