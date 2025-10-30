Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский - 30.10.2025
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Владимир Зеленский переживает трудные времена, стремясь заполучить оружие с Запада, чтобы изменить ход боевых действий, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч в своём материале для Rebelión.
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский переживает трудные времена, стремясь заполучить оружие с Запада, чтобы изменить ход боевых действий, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч в своём материале для Rebelión. "Зеленский отчаянно пытается запросить больше западного оружия, особенно американских ракет Tomahawk, &lt;…&gt; но эта поставка не изменит ситуацию на фронте, а лишь нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном", — утверждает он. Журналист считает, что Зеленскому пора признать, что заявленные успехи Украины на линии фронта — это иллюзия и служат лишь для эскалации конфликта. Вчера Анна Скороход, депутат Верховной рады Украины, заявила, что вооруженные силы Украины не способны выдержать окружение Красноармейска российской армией. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские военные оказались заблокированными в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение по поводу судьбы своих граждан, оказавшихся в окружении.
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский переживает трудные времена, стремясь заполучить оружие с Запада, чтобы изменить ход боевых действий, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч в своём материале для Rebelión.
"Зеленский отчаянно пытается запросить больше западного оружия, особенно американских ракет Tomahawk, <…> но эта поставка не изменит ситуацию на фронте, а лишь нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном", — утверждает он.
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Во Франции забили тревогу из-за заявления Путина о новом оружии
05:14
Журналист считает, что Зеленскому пора признать, что заявленные успехи Украины на линии фронта — это иллюзия и служат лишь для эскалации конфликта.
Вчера Анна Скороход, депутат Верховной рады Украины, заявила, что вооруженные силы Украины не способны выдержать окружение Красноармейска российской армией.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские военные оказались заблокированными в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение по поводу судьбы своих граждан, оказавшихся в окружении.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
В Британии обратились к Зеленскому с резким призывом из-за Красноармейска
05:01
 
