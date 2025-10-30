https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864054271.html
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский - 30.10.2025, ПРАЙМ
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Владимир Зеленский переживает трудные времена, стремясь заполучить оружие с Запада, чтобы изменить ход боевых действий, пишет кубинский журналист Эдельберто... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:23+0300
2025-10-30T05:23+0300
2025-10-30T05:23+0300
мировая экономика
общество
украина
красноармейск
запад
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский переживает трудные времена, стремясь заполучить оружие с Запада, чтобы изменить ход боевых действий, пишет кубинский журналист Эдельберто Лопес Бланч в своём материале для Rebelión. "Зеленский отчаянно пытается запросить больше западного оружия, особенно американских ракет Tomahawk, <…> но эта поставка не изменит ситуацию на фронте, а лишь нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном", — утверждает он. Журналист считает, что Зеленскому пора признать, что заявленные успехи Украины на линии фронта — это иллюзия и служат лишь для эскалации конфликта. Вчера Анна Скороход, депутат Верховной рады Украины, заявила, что вооруженные силы Украины не способны выдержать окружение Красноармейска российской армией. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские военные оказались заблокированными в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение по поводу судьбы своих граждан, оказавшихся в окружении.
https://1prime.ru/20251030/frantsiya-864053964.html
https://1prime.ru/20251030/prikaz-864053840.html
украина
красноармейск
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, красноармейск, запад, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Красноармейск, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе объяснили, что отчаянно пытается сделать Зеленский
Rebelión: отчаянные попытки Зеленского получить западное оружие не смогут спасти ВСУ