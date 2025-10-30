Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после слов Путина - 30.10.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после слов Путина
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен возобновить переговоры с Россией, которая недавно провела испытания ракет "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", написал в социальной сети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Зеленский, похоже, не осознает, что он имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете, где недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и другого вооружения, такого как "Посейдон". &lt;…&gt; При таких условиях от Украины мало что останется. Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно", — отметил он.На днях Владимир Путин объявил, что Россия во вторник провела тест подводного устройства "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Президент отметил, что этот аппарат является уникальным и его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".Кроме того, в воскресенье Путин, находясь в одном из командных центров Объединенной группировки войск, сообщил, что завершены испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что это уникальный образец, не имеющий аналогов в мире. В то же время, глава Генштаба Валерий Герасимов проинформировал российского лидера о том, что тестирование ракеты прошло 21 октября: она преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
11:12 30.10.2025
 
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после слов Путина

Владимир Зеленский
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен возобновить переговоры с Россией, которая недавно провела испытания ракет "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", написал в социальной сети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Зеленский, похоже, не осознает, что он имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете, где недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и другого вооружения, такого как "Посейдон". <…> При таких условиях от Украины мало что останется. Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно", — отметил он.
На днях Владимир Путин объявил, что Россия во вторник провела тест подводного устройства "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Президент отметил, что этот аппарат является уникальным и его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".
Кроме того, в воскресенье Путин, находясь в одном из командных центров Объединенной группировки войск, сообщил, что завершены испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что это уникальный образец, не имеющий аналогов в мире. В то же время, глава Генштаба Валерий Герасимов проинформировал российского лидера о том, что тестирование ракеты прошло 21 октября: она преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
