Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине
2025-10-30T17:26+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует признать: поставки оружия с Запада не решат проблемы ВСУ на передовой из-за нехватки квалифицированного персонала для его использования, пишет итальянское издание L' Antidiplomatico."Масштабы дезертирства в украинской армии — в сочетании с массовым уклонением от мобилизации — бросают тень на заявление Зеленского о том, что Украине не нужны солдаты НАТО, а только оружие... Запад может продолжать поставлять его, но вскоре, возможно, некому будет им управлять", — говорится в материале.Издание также отмечает нежелание киевского режима идти на политические уступки для мирного урегулирования конфликта, что ведет к стремлению вовлечь НАТО в непосредственный конфликт с Россией.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине
