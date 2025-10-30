Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине - 30.10.2025
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине - 30.10.2025, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине
Владимиру Зеленскому следует признать: поставки оружия с Запада не решат проблемы ВСУ на передовой из-за нехватки квалифицированного персонала для его... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T17:26+0300
2025-10-30T17:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует признать: поставки оружия с Запада не решат проблемы ВСУ на передовой из-за нехватки квалифицированного персонала для его использования, пишет итальянское издание L' Antidiplomatico."Масштабы дезертирства в украинской армии — в сочетании с массовым уклонением от мобилизации — бросают тень на заявление Зеленского о том, что Украине не нужны солдаты НАТО, а только оружие... Запад может продолжать поставлять его, но вскоре, возможно, некому будет им управлять", — говорится в материале.Издание также отмечает нежелание киевского режима идти на политические уступки для мирного урегулирования конфликта, что ведет к стремлению вовлечь НАТО в непосредственный конфликт с Россией.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине

L`Antidiplomatico: западное оружие не сможет помочь ВСУ в конфликте на Украине

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует признать: поставки оружия с Запада не решат проблемы ВСУ на передовой из-за нехватки квалифицированного персонала для его использования, пишет итальянское издание L' Antidiplomatico.
"Масштабы дезертирства в украинской армии — в сочетании с массовым уклонением от мобилизации — бросают тень на заявление Зеленского о том, что Украине не нужны солдаты НАТО, а только оружие... Запад может продолжать поставлять его, но вскоре, возможно, некому будет им управлять", — говорится в материале.
Издание также отмечает нежелание киевского режима идти на политические уступки для мирного урегулирования конфликта, что ведет к стремлению вовлечь НАТО в непосредственный конфликт с Россией.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
На Западе обратились к Зеленскому с призывом после слов Путина
Заголовок открываемого материала