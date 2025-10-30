Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском - 30.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864081550.html
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X ответил на комментарий Стивена Флинна, лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T22:40+0300
2025-10-30T22:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X ответил на комментарий Стивена Флинна, лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании, который назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "героем"."Вам следует получить образование, прежде чем извергать эту постыдную бредовую чушь о неизбранном диктаторе, который вывел миллионы долларов в офшоры с другими членами элиты", — отметил Боуз.Он утверждает, что Зеленский наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, присвоив миллиарды средств, предназначенных для украинского народа и страну продал крупным корпорациям и спекулянтам."Теперь он руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на смерть в безнадежной войне ради наживы", — заключил Боуз.В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский похитил больше средств, чем все предыдущие президенты Украины. Он отметил, что офис главы киевского режима ежемесячно извлекает десятки миллионов долларов из каждой государственной структуры, причём только из Одесской области собирается от 10 до 15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК доходят до четырёх миллиардов в год. В беседе с американским журналистом Лексом Фридманом, Зеленский признал, что на Украине широко распространена коррупция. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил, что Минобороны страны прекратило сотрудничество с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, замешанного в скандальных поставках одежды для ВСУ. 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и генерального директора компании — поставщика оборонной продукции по обвинению в коррупции.
22:40 30.10.2025
 
Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском

Боуз: Зеленский является диктатором, который вывел миллионы долларов за пределы Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X ответил на комментарий Стивена Флинна, лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании, который назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "героем".
"Вам следует получить образование, прежде чем извергать эту постыдную бредовую чушь о неизбранном диктаторе, который вывел миллионы долларов в офшоры с другими членами элиты", — отметил Боуз.
Он утверждает, что Зеленский наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, присвоив миллиарды средств, предназначенных для украинского народа и страну продал крупным корпорациям и спекулянтам.
"Теперь он руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на смерть в безнадежной войне ради наживы", — заключил Боуз.
В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский похитил больше средств, чем все предыдущие президенты Украины. Он отметил, что офис главы киевского режима ежемесячно извлекает десятки миллионов долларов из каждой государственной структуры, причём только из Одесской области собирается от 10 до 15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК доходят до четырёх миллиардов в год.
В беседе с американским журналистом Лексом Фридманом, Зеленский признал, что на Украине широко распространена коррупция. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил, что Минобороны страны прекратило сотрудничество с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, замешанного в скандальных поставках одежды для ВСУ. 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и генерального директора компании — поставщика оборонной продукции по обвинению в коррупции.
