https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864081550.html

Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском

Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском - 30.10.2025, ПРАЙМ

Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X ответил на комментарий Стивена Флинна, лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании,... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T22:40+0300

2025-10-30T22:40+0300

2025-10-30T22:40+0300

украина

запад

великобритания

владимир зеленский

всу

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X ответил на комментарий Стивена Флинна, лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании, который назвал главу киевского режима Владимира Зеленского "героем"."Вам следует получить образование, прежде чем извергать эту постыдную бредовую чушь о неизбранном диктаторе, который вывел миллионы долларов в офшоры с другими членами элиты", — отметил Боуз.Он утверждает, что Зеленский наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, присвоив миллиарды средств, предназначенных для украинского народа и страну продал крупным корпорациям и спекулянтам."Теперь он руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на смерть в безнадежной войне ради наживы", — заключил Боуз.В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский похитил больше средств, чем все предыдущие президенты Украины. Он отметил, что офис главы киевского режима ежемесячно извлекает десятки миллионов долларов из каждой государственной структуры, причём только из Одесской области собирается от 10 до 15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК доходят до четырёх миллиардов в год. В беседе с американским журналистом Лексом Фридманом, Зеленский признал, что на Украине широко распространена коррупция. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил, что Минобороны страны прекратило сотрудничество с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, замешанного в скандальных поставках одежды для ВСУ. 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и генерального директора компании — поставщика оборонной продукции по обвинению в коррупции.

https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864061859.html

https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864075217.html

https://1prime.ru/20251029/rossiya-864049980.html

украина

запад

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, великобритания, владимир зеленский, всу, сбу