Добыча золота в третьем квартале достигла максимума за всю историю

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Золотодобывающие компании в третьем квартале текущего года добыли почти 977 тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений, следует из данных отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Добыча, которая обычно демонстрирует сезонный рост в третьем квартале, выросла на 2% в годовом исчислении и на 8% в квартальном исчислении - до 977 тонн", - говорится в отчете. Согласно данным организации, это максимальный уровень добычи как минимум с конца 2009 года (более ранних данных нет). Это произошло на фоне роста цен на золото - в третьем квартале его средняя стоимость составила 3456,54 доллара за унцию, что на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Добыча золота в Канаде за год увеличилась на 20%. Это произошло благодаря продолжающемуся наращиванию добычи на рудниках Blackwater, Cote и Greenstone, а также новому производству на проекте Back River канадской компании B2Gold и росту выпуска на ряде существующих предприятий. Гана зафиксировала рост выпуска на 9% в годовом выражении в связи с наращиванием производства на руднике Намдини китайской госкомпании Shandong Gold, а также с первой отливкой золота на руднике Ахафо-Норт американской компании Newmont в конце квартала. Добыча в Австралии показала прирост на 6% год к году из-за увеличения добычи на ряде проектов в Западной Австралии перевесил снижение добычи на крупнейшем австралийском руднике Кадия. В России, по оценке аналитиков WGC, выпуск вырос на 3% даже несмотря на вскрышные работы на некоторых проектах. В то же время ряд стран, наоборот, показал снижение добычи золота. В частности Индонезия снизила выпуск на 37% после того, как в сентябре на одном из крупнейших в мире золотом руднике произошло обрушение. Также сократилась добыча у Турции (-19%), Мали (-13%) и Мексики (-5%).
