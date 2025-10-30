Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире - 30.10.2025
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире - 30.10.2025, ПРАЙМ
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире
Россияне в третьем квартале нарастили закупку золота максимальными за пять лет темпами и вошли в пятерку основных покупателей это драгоценного металла в мире,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T10:51+0300
2025-10-30T10:51+0300
россия
финансы
иран
индия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале нарастили закупку золота максимальными за пять лет темпами и вошли в пятерку основных покупателей это драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Спрос на золото среди россиян в июле-сентябре увеличился до максимальных за три квартала 19,6 тонны против 16,5 тонны кварталом ранее. Покупки подскочили на 19,1% - последний раз темпы роста больше были в третьем квартале 2020 года. В результате Россия стала пятой страной в мире по объему закупок ее жителями золота, хотя еще кварталом ранее была шестой, уступая Ирану. Больше всего золота в третьем квартале купили жители Индии - там спрос вырос сразу в 1,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 209,4 тонны. На втором месте расположился Китай, где наоборот закупки заметно снизились - на 14,5%, до 157,6 тонны. Также спад зафиксировали в США - на 17% (до 31,8 тонны) и в Турции - на 62% (до 22,8 тонны). Среди всех крупных покупателей золота наиболее заметно спрос на него вырос в Японии - в 1,7 раза, хотя общий спрос у ее жителей достаточно скромный (4,3 тонны).
иран
индия
китай
россия, финансы, иран, индия, китай
РОССИЯ, Финансы, ИРАН, ИНДИЯ, КИТАЙ
10:51 30.10.2025
 
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире

Россияне в III квартале нарастили закупку золота максимальными темпами

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале нарастили закупку золота максимальными за пять лет темпами и вошли в пятерку основных покупателей это драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Спрос на золото среди россиян в июле-сентябре увеличился до максимальных за три квартала 19,6 тонны против 16,5 тонны кварталом ранее. Покупки подскочили на 19,1% - последний раз темпы роста больше были в третьем квартале 2020 года.
В результате Россия стала пятой страной в мире по объему закупок ее жителями золота, хотя еще кварталом ранее была шестой, уступая Ирану.
Больше всего золота в третьем квартале купили жители Индии - там спрос вырос сразу в 1,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 209,4 тонны. На втором месте расположился Китай, где наоборот закупки заметно снизились - на 14,5%, до 157,6 тонны. Также спад зафиксировали в США - на 17% (до 31,8 тонны) и в Турции - на 62% (до 22,8 тонны).
Среди всех крупных покупателей золота наиболее заметно спрос на него вырос в Японии - в 1,7 раза, хотя общий спрос у ее жителей достаточно скромный (4,3 тонны).
 
РОССИЯФинансыИРАНИНДИЯКИТАЙ
 
 
