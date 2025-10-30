Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире
Россияне в III квартале нарастили закупку золота максимальными темпами
Золотые слитки
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале нарастили закупку золота максимальными за пять лет темпами и вошли в пятерку основных покупателей это драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Спрос на золото среди россиян в июле-сентябре увеличился до максимальных за три квартала 19,6 тонны против 16,5 тонны кварталом ранее. Покупки подскочили на 19,1% - последний раз темпы роста больше были в третьем квартале 2020 года.
В результате Россия стала пятой страной в мире по объему закупок ее жителями золота, хотя еще кварталом ранее была шестой, уступая Ирану.
Больше всего золота в третьем квартале купили жители Индии - там спрос вырос сразу в 1,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 209,4 тонны. На втором месте расположился Китай, где наоборот закупки заметно снизились - на 14,5%, до 157,6 тонны. Также спад зафиксировали в США - на 17% (до 31,8 тонны) и в Турции - на 62% (до 22,8 тонны).
Среди всех крупных покупателей золота наиболее заметно спрос на него вырос в Японии - в 1,7 раза, хотя общий спрос у ее жителей достаточно скромный (4,3 тонны).