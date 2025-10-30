Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на новостях из Китая - 30.10.2025
Золото дорожает на новостях из Китая
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг вечером, инвесторы оценивают ход мирового торгового диалога, их оптимизм вокруг торговых соглашений США и Китая снижается, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 015,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,51% - до 48,635 доллара за унцию. "Мы видели небольшое снижение цен на золото, но когда детали соглашения между США и Китаем стали известны, и люди поняли, что это довольно пустое соглашение, рынки отказались от оптимизма по поводу окончания торговых войн", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian). Ранее в четверг по итогам переговоров Центральное телевидение Китая сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. Китайский лидер заявил о необходимости поддерживать взаимодействие на всех уровнях для улучшения взаимопонимания. В свою очередь, Трамп заявил, что встреча была "потрясающей", подчеркнув, что на ней было достигнуто много важных решений. В ходе переговоров американский президент отметил, что ожидает своего визита в Китай в начале 2026 года и приглашает лидера КНР посетить США.
Золото дорожает на новостях из Китая

Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг вечером, инвесторы оценивают ход мирового торгового диалога, их оптимизм вокруг торговых соглашений США и Китая снижается, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 015,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,51% - до 48,635 доллара за унцию.
"Мы видели небольшое снижение цен на золото, но когда детали соглашения между США и Китаем стали известны, и люди поняли, что это довольно пустое соглашение, рынки отказались от оптимизма по поводу окончания торговых войн", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian).
Ранее в четверг по итогам переговоров Центральное телевидение Китая сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. Китайский лидер заявил о необходимости поддерживать взаимодействие на всех уровнях для улучшения взаимопонимания.
В свою очередь, Трамп заявил, что встреча была "потрясающей", подчеркнув, что на ней было достигнуто много важных решений. В ходе переговоров американский президент отметил, что ожидает своего визита в Китай в начале 2026 года и приглашает лидера КНР посетить США.
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире
