Золото дорожает на новостях из Китая
Золото дорожает на снижении оптимизма инвесторов по поводу мировой торговли
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг вечером, инвесторы оценивают ход мирового торгового диалога, их оптимизм вокруг торговых соглашений США и Китая снижается, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37% - до 4 015,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,51% - до 48,635 доллара за унцию.
"Мы видели небольшое снижение цен на золото, но когда детали соглашения между США и Китаем стали известны, и люди поняли, что это довольно пустое соглашение, рынки отказались от оптимизма по поводу окончания торговых войн", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian).
Ранее в четверг по итогам переговоров Центральное телевидение Китая сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. Китайский лидер заявил о необходимости поддерживать взаимодействие на всех уровнях для улучшения взаимопонимания.
В свою очередь, Трамп заявил, что встреча была "потрясающей", подчеркнув, что на ней было достигнуто много важных решений. В ходе переговоров американский президент отметил, что ожидает своего визита в Китай в начале 2026 года и приглашает лидера КНР посетить США.