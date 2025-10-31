https://1prime.ru/20251031/afrika-864084388.html

Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт

Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт - 31.10.2025, ПРАЙМ

Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт

Африке остро нужны современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере, чтобы решить проблемы голода и по линии гуманитарной... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T03:50+0300

2025-10-31T03:50+0300

2025-10-31T03:50+0300

экономика

энергетика

мировая экономика

африка

запад

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864084388.jpg?1761871813

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Африке остро нужны современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере, чтобы решить проблемы голода и по линии гуманитарной безопасности, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Континенту остро нужны современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Их внедрение позволит справиться с проблемами голода и (по линии - ред.) гуманитарной безопасности. Не менее важна энергетическая сфера: сегодня почти половина населения Африки по-прежнему не имеет доступа к электричеству", - сказала агентству Абрамова. Эксперт подчеркнула, что навязываемые Западом программы "зеленой" энергетики не отвечают реальным потребностям региона и из-за своей высокой стоимости лишь усугубляют экономическое положение африканских стран. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк 15 октября заявил, что Африка не может индустриализоваться, полагаясь только на солнечную и ветровую энергию, ей нужен природный газ.

африка

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, африка, запад, ран