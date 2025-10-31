Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт

https://1prime.ru/20251031/afrika-864084388.html
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Африке остро нужны современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере, чтобы решить проблемы голода и по линии гуманитарной безопасности, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Континенту остро нужны современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Их внедрение позволит справиться с проблемами голода и (по линии - ред.) гуманитарной безопасности. Не менее важна энергетическая сфера: сегодня почти половина населения Африки по-прежнему не имеет доступа к электричеству", - сказала агентству Абрамова.
Эксперт подчеркнула, что навязываемые Западом программы "зеленой" энергетики не отвечают реальным потребностям региона и из-за своей высокой стоимости лишь усугубляют экономическое положение африканских стран.
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк 15 октября заявил, что Африка не может индустриализоваться, полагаясь только на солнечную и ветровую энергию, ей нужен природный газ.
