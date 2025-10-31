Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/afrika-864084388.html
Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт
Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт - 31.10.2025, ПРАЙМ
Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт
Африке остро нужны современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере, чтобы решить проблемы голода и по линии гуманитарной... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T03:50+0300
2025-10-31T03:50+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
африка
запад
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864084388.jpg?1761871813
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Африке остро нужны современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере, чтобы решить проблемы голода и по линии гуманитарной безопасности, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Континенту остро нужны современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Их внедрение позволит справиться с проблемами голода и (по линии - ред.) гуманитарной безопасности. Не менее важна энергетическая сфера: сегодня почти половина населения Африки по-прежнему не имеет доступа к электричеству", - сказала агентству Абрамова. Эксперт подчеркнула, что навязываемые Западом программы "зеленой" энергетики не отвечают реальным потребностям региона и из-за своей высокой стоимости лишь усугубляют экономическое положение африканских стран. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк 15 октября заявил, что Африка не может индустриализоваться, полагаясь только на солнечную и ветровую энергию, ей нужен природный газ.
африка
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, африка, запад, ран
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, АФРИКА, ЗАПАД, РАН
03:50 31.10.2025
 
Африка нуждается в современных технологиях, заявила эксперт

Абрамова: Африке нужны современные технологии для решения проблем голода

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Африке остро нужны современные технологии в промышленности, сельском хозяйстве и энергетической сфере, чтобы решить проблемы голода и по линии гуманитарной безопасности, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Континенту остро нужны современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Их внедрение позволит справиться с проблемами голода и (по линии - ред.) гуманитарной безопасности. Не менее важна энергетическая сфера: сегодня почти половина населения Африки по-прежнему не имеет доступа к электричеству", - сказала агентству Абрамова.
Эксперт подчеркнула, что навязываемые Западом программы "зеленой" энергетики не отвечают реальным потребностям региона и из-за своей высокой стоимости лишь усугубляют экономическое положение африканских стран.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк 15 октября заявил, что Африка не может индустриализоваться, полагаясь только на солнечную и ветровую энергию, ей нужен природный газ.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаАФРИКАЗАПАДРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала