Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно снижается - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/aktsii-864094833.html
Российский рынок акций умеренно снижается
Российский рынок акций умеренно снижается - 31.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T10:59+0300
2025-10-31T10:59+0300
экономика
рынок
акции
торги
рф
елена кожухова
мосбиржа
ртс
glorax
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_f785cf48bdf6123ed782e55dbab8fdcd.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 2 547,56 пункта. "На Московской бирже начнутся дебютные торги акциями девелопера Glorax... Компания успешно завершила прием заявок в рамках IPO, зафиксировав цену на уровне 64 рубля за одну акцию", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер". К размещению был проявлен повышенный интерес со стороны инвесторов, особенно частных, что позволило привлечь заявленный объем в размере не менее 2 миллиардов рублей, добавили эксперты. В лидерах роста акции "Магнита" (+0,96%), "Фармсинтеза" (+0,84%), "Ростелекома" (+0,82%) и ОВК (+0,74%). В лидерах снижения - бумаги "Вуш Холдинга" (-5,67%), "Юнипро" (-1,4%), "Распадской" (-1,39%), "М.Видео" (-1,34%) и "Сегежи" (-1,11%). "Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2500-2600 пунктов. Фактор приближения конца недели и отсутствие новых позитивных вводных могут воспрепятствовать дальнейшему уверенному росту", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может продолжить восстановление от локальных минимумов на фоне отсутствия негативных геополитических сигналов и будет ждать в том числе корпоративных новостей, готовясь завершить месяц снижением на 2,8% и 2,2% по индексам Мосбиржи и РТС. Рублевый индикатор в октябре после всплеска оптимизма на фоне телефонного разговора Путина и Трампа вернулся к снижению и обновил годовой минимум, а долларовый РТС держался более уверенно благодаря валютной динамике", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". В целом до улучшения геополитической обстановки можно говорить о сохранении медвежьих рисков в РФ, особенно с учетом ужесточения позиции ЦБ РФ по ключевой ставке, считает эксперт.
https://1prime.ru/20251031/yuan-864091929.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_40a98a1c4e970ea482c48243cc159c0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, glorax
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, Glorax
10:59 31.10.2025
 
Российский рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Биржевые котировки. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 2 547,56 пункта.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Курс юаня к рублю растет в начале торгов на Московской бирже
10:10
"На Московской бирже начнутся дебютные торги акциями девелопера Glorax... Компания успешно завершила прием заявок в рамках IPO, зафиксировав цену на уровне 64 рубля за одну акцию", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".
К размещению был проявлен повышенный интерес со стороны инвесторов, особенно частных, что позволило привлечь заявленный объем в размере не менее 2 миллиардов рублей, добавили эксперты.
В лидерах роста акции "Магнита" (+0,96%), "Фармсинтеза" (+0,84%), "Ростелекома" (+0,82%) и ОВК (+0,74%).
В лидерах снижения - бумаги "Вуш Холдинга" (-5,67%), "Юнипро" (-1,4%), "Распадской" (-1,39%), "М.Видео" (-1,34%) и "Сегежи" (-1,11%).
"Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2500-2600 пунктов. Фактор приближения конца недели и отсутствие новых позитивных вводных могут воспрепятствовать дальнейшему уверенному росту", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может продолжить восстановление от локальных минимумов на фоне отсутствия негативных геополитических сигналов и будет ждать в том числе корпоративных новостей, готовясь завершить месяц снижением на 2,8% и 2,2% по индексам Мосбиржи и РТС. Рублевый индикатор в октябре после всплеска оптимизма на фоне телефонного разговора Путина и Трампа вернулся к снижению и обновил годовой минимум, а долларовый РТС держался более уверенно благодаря валютной динамике", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал".
В целом до улучшения геополитической обстановки можно говорить о сохранении медвежьих рисков в РФ, особенно с учетом ужесточения позиции ЦБ РФ по ключевой ставке, считает эксперт.
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиРФЕлена КожуховаМосбиржаРТСGlorax
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала