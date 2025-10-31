https://1prime.ru/20251031/aktsii-864094833.html

Российский рынок акций умеренно снижается

31.10.2025 Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным снижением, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 2 547,56 пункта. "На Московской бирже начнутся дебютные торги акциями девелопера Glorax... Компания успешно завершила прием заявок в рамках IPO, зафиксировав цену на уровне 64 рубля за одну акцию", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер". К размещению был проявлен повышенный интерес со стороны инвесторов, особенно частных, что позволило привлечь заявленный объем в размере не менее 2 миллиардов рублей, добавили эксперты. В лидерах роста акции "Магнита" (+0,96%), "Фармсинтеза" (+0,84%), "Ростелекома" (+0,82%) и ОВК (+0,74%). В лидерах снижения - бумаги "Вуш Холдинга" (-5,67%), "Юнипро" (-1,4%), "Распадской" (-1,39%), "М.Видео" (-1,34%) и "Сегежи" (-1,11%). "Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2500-2600 пунктов. Фактор приближения конца недели и отсутствие новых позитивных вводных могут воспрепятствовать дальнейшему уверенному росту", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может продолжить восстановление от локальных минимумов на фоне отсутствия негативных геополитических сигналов и будет ждать в том числе корпоративных новостей, готовясь завершить месяц снижением на 2,8% и 2,2% по индексам Мосбиржи и РТС. Рублевый индикатор в октябре после всплеска оптимизма на фоне телефонного разговора Путина и Трампа вернулся к снижению и обновил годовой минимум, а долларовый РТС держался более уверенно благодаря валютной динамике", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". В целом до улучшения геополитической обстановки можно говорить о сохранении медвежьих рисков в РФ, особенно с учетом ужесточения позиции ЦБ РФ по ключевой ставке, считает эксперт.

