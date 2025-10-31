https://1prime.ru/20251031/ates-864085679.html

КЁНДЖУ (Южная Корея), 31 окт - ПРАЙМ. Первое заседание саммита АТЭС сделали закрытым для СМИ. "Заседание пройдёт в неформальном виде, чтобы лидеры могли обменяться мнениями в откровенной и свободной обстановке", - сообщила президентская администрация. Уточняется, что тема сессии - "К более взаимосвязанному и устойчивому миру". В ходе сессии участники обсудят меры по превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в открытую, динамичную и устойчивую экономическую зону. По словам чиновников, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на сессии намерен обсудить стимулирование торговли и инвестиций, укрепление экономической взаимосвязанности внутри АТР, пути развития партнёрства между государством и частным сектором для раскрытия его потенциала. Кроме того, глава государства планирует активно выполнять "роль моста", способствуя формированию консенсуса среди членов АТЭС о необходимости взаимного сотрудничества. "Через это Республика Корея рассчитывает восстановить решимость к региональному взаимодействию и выработать конкретные меры, которые позволят АТЭС и в будущем оставаться крупнейшим и наиболее значимым экономическим форумом региона", - сообщили в администрации. Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), саммит лидеров, впервые за 20 лет стартовало 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех государств-участников, а также приглашённые лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Первая сессия саммита стартовала в 10.00 (4.00 мск). Ее открыл президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, после которого выступил глава МВФ. Далее состоятся выступления участников в алфавитном порядке.

