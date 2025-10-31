Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 31.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики на фоне неоднозначных показателей компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66% - до 3 960,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 516,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,98%, до 26 024 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,68% - до 4 114,64 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,12%, до 8 896,1 пункта. Японский Nikkei 225 в это же время поднимался на 1,86% - до 52,279 пунктов. Ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 52 408 пунктов. В пятницу мировые рынки анализируют вышедшие данные крупнейших компаний технологического сектора. Так, чистая прибыль Amazon в январе-сентябре выросла в 1,4 раза, до 56,5 миллиарда долларов, а Apple по итогам 2024-2025 финансового года (завершился 27 сентября) увеличил чистую прибыль на 19,5%, до 112,01 миллиарда долларов. Днем ранее были опубликованы данные южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics. Его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2025 года сократилась на 4,13% в годовом выражении и составила 24,969 триллиона вон (около 17,4 миллиарда долларов). "Ситуация изменилась, немного восстановившись после того, как сегодня утром были получены данные по прибыли Apple и Amazon... Это улучшило настроения на торгах в Азии", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Акции японских технологических Hitachi растут в цене на 8,7%, Tokyo Electron - на 2,64%, а китайских Alibaba - снижаются на 3,2%, Baidu - на 1,74%, Kuaishou Technology - на 2,75%.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики на фоне неоднозначных показателей компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66% - до 3 960,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2 516,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,98%, до 26 024 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,68% - до 4 114,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 8 896,1 пункта.
Японский Nikkei 225 в это же время поднимался на 1,86% - до 52,279 пунктов. Ранее в ходе торгов индекс достиг рекордного значения в 52 408 пунктов.
В пятницу мировые рынки анализируют вышедшие данные крупнейших компаний технологического сектора. Так, чистая прибыль Amazon в январе-сентябре выросла в 1,4 раза, до 56,5 миллиарда долларов, а Apple по итогам 2024-2025 финансового года (завершился 27 сентября) увеличил чистую прибыль на 19,5%, до 112,01 миллиарда долларов.
Днем ранее были опубликованы данные южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics. Его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2025 года сократилась на 4,13% в годовом выражении и составила 24,969 триллиона вон (около 17,4 миллиарда долларов).
"Ситуация изменилась, немного восстановившись после того, как сегодня утром были получены данные по прибыли Apple и Amazon... Это улучшило настроения на торгах в Азии", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
Акции японских технологических Hitachi растут в цене на 8,7%, Tokyo Electron - на 2,64%, а китайских Alibaba - снижаются на 3,2%, Baidu - на 1,74%, Kuaishou Technology - на 2,75%.
 
