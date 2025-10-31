Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ аннулировал лицензию "Драйв Клик Банка" - 31.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ аннулировал лицензию "Драйв Клик Банка"
ЦБ аннулировал лицензию "Драйв Клик Банка" - 31.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ аннулировал лицензию "Драйв Клик Банка"
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "дочки" Сбербанка "Драйв Клик Банк" в связи с ходатайством кредитной организации о ее... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T12:15+0300
2025-10-31T12:15+0300
банки
финансы
россия
сбербанк
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "дочки" Сбербанка "Драйв Клик Банк" в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации, сообщил регулятор. "Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк" ООО "Драйв Клик Банк"... Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Драйв Клик Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - сказано в сообщении. Регулятор отметил, что ООО "Драйв Клик Банк" является участником системы страхования вкладов. Также указывается, что в банк будет назначена ликвидационная комиссия. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе Российской Федерации. Согласно данным на официальном сайте Сбербанка, ООО "Драйв Клик Банк" — дочерний банк "Сбера". Входит в группу компаний Сбербанка с сентября 2012 года, когда "Сбер" приобрел долю в размере 70% уставного капитала ООО "Драйв Клик Банк" (прежнее наименование — "Сетелем Банк" ООО). На сегодняшний день Сбербанк владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО "Драйв Клик Банк". ООО "Драйв Клик Банк" выдавал потребительские кредиты на территории России, в том числе на приобретение автотранспортных средств.
банки, финансы, россия, сбербанк, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк, банк Россия
12:15 31.10.2025
 
ЦБ аннулировал лицензию "Драйв Клик Банка"

ЦБ отозвал лицензию "Драйв Клик Банка" после ходатайства о ликвидации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "дочки" Сбербанка "Драйв Клик Банк" в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации, сообщил регулятор.
"Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк" ООО "Драйв Клик Банк"... Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Драйв Клик Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - сказано в сообщении.
Регулятор отметил, что ООО "Драйв Клик Банк" является участником системы страхования вкладов. Также указывается, что в банк будет назначена ликвидационная комиссия.
По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе Российской Федерации.
Согласно данным на официальном сайте Сбербанка, ООО "Драйв Клик Банк" — дочерний банк "Сбера". Входит в группу компаний Сбербанка с сентября 2012 года, когда "Сбер" приобрел долю в размере 70% уставного капитала ООО "Драйв Клик Банк" (прежнее наименование — "Сетелем Банк" ООО). На сегодняшний день Сбербанк владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО "Драйв Клик Банк". ООО "Драйв Клик Банк" выдавал потребительские кредиты на территории России, в том числе на приобретение автотранспортных средств.
БанкиФинансыРОССИЯСбербанкбанк Россия
 
 
