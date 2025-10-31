ЦБ аннулировал лицензию "Драйв Клик Банка"

https://1prime.ru/20251031/bank-864099591.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "дочки" Сбербанка "Драйв Клик Банк" в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации, сообщил регулятор. "Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк" ООО "Драйв Клик Банк"... Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Драйв Клик Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - сказано в сообщении. Регулятор отметил, что ООО "Драйв Клик Банк" является участником системы страхования вкладов. Также указывается, что в банк будет назначена ликвидационная комиссия. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе Российской Федерации. Согласно данным на официальном сайте Сбербанка, ООО "Драйв Клик Банк" — дочерний банк "Сбера". Входит в группу компаний Сбербанка с сентября 2012 года, когда "Сбер" приобрел долю в размере 70% уставного капитала ООО "Драйв Клик Банк" (прежнее наименование — "Сетелем Банк" ООО). На сегодняшний день Сбербанк владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО "Драйв Клик Банк". ООО "Драйв Клик Банк" выдавал потребительские кредиты на территории России, в том числе на приобретение автотранспортных средств.

