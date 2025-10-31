Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/bank-864102306.html
АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка"
АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" - 31.10.2025, ПРАЙМ
АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" не позднее 13 ноября, страховая ответственность АСВ предварительно | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T14:20+0300
2025-10-31T14:20+0300
банки
финансы
бизнес
москва
агентство по страхованию вкладов
банк россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76269/03/762690357_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_a3d88de6bbdf1662f9b1eb1d200facde.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" не позднее 13 ноября, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 520,3 миллиона рублей, сообщает госкорпорация. Ранее Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочерней структуры Сбербанка - "Драйв Клик Банк" - в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации. "Государственная корпорация АСВ сообщает о наступлении 31 октября 2025 года страхового случая у ООО "Драйв Клик Банк" (г. Москва)… АСВ планирует начать выплаты не позднее 13 ноября 2025 года", - говорится в сообщении АСВ. Отмечается, что "Драйв Клик Банк" - участник системы обязательного страхования вкладов (№ 924 по реестру), и его вкладчики в соответствии с законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам. "По данным отчетности банка на 1 октября 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 520,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864088593.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76269/03/762690357_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_06d0b9022b20fb5665aa9661d3e85c77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, москва, агентство по страхованию вкладов, банк россия, сбербанк
Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, банк Россия, Сбербанк
14:20 31.10.2025
 
АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка"

АСВ начнет выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" не позднее 13 ноября

© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Снятие денег с банковской карты. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" не позднее 13 ноября, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 520,3 миллиона рублей, сообщает госкорпорация.
Ранее Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочерней структуры Сбербанка - "Драйв Клик Банк" - в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации.
"Государственная корпорация АСВ сообщает о наступлении 31 октября 2025 года страхового случая у ООО "Драйв Клик Банк" (г. Москва)… АСВ планирует начать выплаты не позднее 13 ноября 2025 года", - говорится в сообщении АСВ.
Отмечается, что "Драйв Клик Банк" - участник системы обязательного страхования вкладов (№ 924 по реестру), и его вкладчики в соответствии с законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам.
"По данным отчетности банка на 1 октября 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 520,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Бизнесмен теряет деньги - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
СМИ заявили, что банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам
07:14
 
БанкиФинансыБизнесМОСКВААгентство по страхованию вкладовбанк РоссияСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала