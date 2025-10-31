https://1prime.ru/20251031/bank-864102306.html

АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка"

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка" не позднее 13 ноября, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 520,3 миллиона рублей, сообщает госкорпорация. Ранее Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочерней структуры Сбербанка - "Драйв Клик Банк" - в связи с ходатайством кредитной организации о ее добровольной ликвидации. "Государственная корпорация АСВ сообщает о наступлении 31 октября 2025 года страхового случая у ООО "Драйв Клик Банк" (г. Москва)… АСВ планирует начать выплаты не позднее 13 ноября 2025 года", - говорится в сообщении АСВ. Отмечается, что "Драйв Клик Банк" - участник системы обязательного страхования вкладов (№ 924 по реестру), и его вкладчики в соответствии с законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" имеют право на получение возмещения по вкладам. "По данным отчетности банка на 1 октября 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 520,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

