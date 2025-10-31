https://1prime.ru/20251031/biznes-864113037.html
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным - 31.10.2025, ПРАЙМ
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T23:08+0300
2025-10-31T23:08+0300
2025-10-31T23:08+0300
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298742_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_34f9f8b3ab9393707c7bcc09f15c9288.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. "Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным. Выводы коллегии мотивированы, в основном, тем, что большая часть представленных документов относится не к "К&Б" в черно-белом исполнении стандартным шрифтом, а к узнаваемому цветному оригинальному исполнению обозначения", - рассказала Акиншина. Она добавила, что представленное социологическое исследование могло, по мнению коллегии, "подталкивать" респондентов к правильным ответам в связи с использованием в формулировке вопросов общеизвестного товарного знака №258 "Красное&Белое". "Можно предполагать, что компания будет обжаловать решение в суде по интеллектуальным правам", - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20251027/mishustin-863995786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298742_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_bc86d55ddefa9e4e0055384b7c89f8b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роспатент
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным
Акиншина: Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
"Роспатент
отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным. Выводы коллегии мотивированы, в основном, тем, что большая часть представленных документов относится не к "К&Б" в черно-белом исполнении стандартным шрифтом, а к узнаваемому цветному оригинальному исполнению обозначения", - рассказала Акиншина.
Она добавила, что представленное социологическое исследование могло, по мнению коллегии, "подталкивать" респондентов к правильным ответам в связи с использованием в формулировке вопросов общеизвестного товарного знака №258 "Красное&Белое".
"Можно предполагать, что компания будет обжаловать решение в суде по интеллектуальным правам", - заключила эксперт.
Мишустин наделил Роспатент дополнительными полномочиями