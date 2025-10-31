Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/biznes-864113037.html
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным - 31.10.2025, ПРАЙМ
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T23:08+0300
2025-10-31T23:08+0300
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298742_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_34f9f8b3ab9393707c7bcc09f15c9288.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Роспатент отказал в признании обозначения "К&amp;Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. "Роспатент отказал в признании обозначения "К&amp;Б" общеизвестным. Выводы коллегии мотивированы, в основном, тем, что большая часть представленных документов относится не к "К&amp;Б" в черно-белом исполнении стандартным шрифтом, а к узнаваемому цветному оригинальному исполнению обозначения", - рассказала Акиншина. Она добавила, что представленное социологическое исследование могло, по мнению коллегии, "подталкивать" респондентов к правильным ответам в связи с использованием в формулировке вопросов общеизвестного товарного знака №258 "Красное&amp;Белое". "Можно предполагать, что компания будет обжаловать решение в суде по интеллектуальным правам", - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20251027/mishustin-863995786.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298742_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_bc86d55ddefa9e4e0055384b7c89f8b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роспатент
РОССИЯ, Роспатент
23:08 31.10.2025
 
Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным

Акиншина: Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска сетевого магазина "Красное&Белое"
Вывеска сетевого магазина Красное&Белое - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Вывеска сетевого магазина "Красное&Белое". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
"Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным. Выводы коллегии мотивированы, в основном, тем, что большая часть представленных документов относится не к "К&Б" в черно-белом исполнении стандартным шрифтом, а к узнаваемому цветному оригинальному исполнению обозначения", - рассказала Акиншина.
Она добавила, что представленное социологическое исследование могло, по мнению коллегии, "подталкивать" респондентов к правильным ответам в связи с использованием в формулировке вопросов общеизвестного товарного знака №258 "Красное&Белое".
"Можно предполагать, что компания будет обжаловать решение в суде по интеллектуальным правам", - заключила эксперт.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Мишустин наделил Роспатент дополнительными полномочиями
27 октября, 22:38
 
РОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала