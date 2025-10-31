https://1prime.ru/20251031/biznes-864113037.html

Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. "Роспатент отказал в признании обозначения "К&Б" общеизвестным. Выводы коллегии мотивированы, в основном, тем, что большая часть представленных документов относится не к "К&Б" в черно-белом исполнении стандартным шрифтом, а к узнаваемому цветному оригинальному исполнению обозначения", - рассказала Акиншина. Она добавила, что представленное социологическое исследование могло, по мнению коллегии, "подталкивать" респондентов к правильным ответам в связи с использованием в формулировке вопросов общеизвестного товарного знака №258 "Красное&Белое". "Можно предполагать, что компания будет обжаловать решение в суде по интеллектуальным правам", - заключила эксперт.

