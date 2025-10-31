В США не прекращали выпуск долларов из-за шатдауна

https://1prime.ru/20251031/bjuro-864086861.html

ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ, Сергей Попов. Бюро гравировки и печати (ВЕР) США не прекращало выпуск долларов из-за перебоев в работе правительства, которое не функционирует уже месяц, деньги на предприятии в Вашингтоне печатают круглосуточно пять дней в неделю, сообщили РИА Новости на производстве. Заканчивается месяц без согласованного бюджета. Многие учреждения закрыты, сотни тысяч человек остаются без зарплаты. В это время в самом центре Вашингтона, как передает корреспондент РИА Новости, продолжают печатать деньги. На предприятии работают 1000 человек круглосуточно, пять дней в неделю, отметили в структуре. Производство разделено, им заняты несколько этажей. К долларам в бюро относятся как к продукту, обещая высококачественное исполнение. "Не было ни одного дня в истории, чтобы работа полностью останавливалась", - сказали агентству на предприятии. Технические проблемы могут приводить к перерывам в несколько часов, но они локальны, а незатронутые отделы продолжают работать, объяснил собеседник агентства. Производство партии занимает около двух недель, девять дней из которых купюры сохнут. Итогом работы становятся 300 миллионов долларов новыми банкнотами разных номиналов. В станок единовременно загружают 1000 листов на 6,4 миллиона долларов. Бюро остается одной из немногих структур, которая работает в условиях перебоев в финансировании правительства. На предприятие пускают посетителей и проводят экскурсии, показывают упаковки денег и рассказывают о процессе производства денег. Всю технологию не знает никто: информация разделена между отделами из соображений безопасности. Гостям самой дорогой в мире печатной мастерской показывают в среднем 100 миллионов долларов, упакованных и готовых к отправке: снимать фото и видео нельзя, а производство находится за защитным стеклом, на нижних уровнях от зрителя. Расходы на производство формируют стоимость чернил и бумаги, станков и их ремонта, а также оплата задействованных в процессе специалистов, у которых должно быть от десяти лет инженерного опыта, чтобы контролировать сложное оборудование. "Себестоимость одной долларовой банкноты составляет семь центов. Купюра в 100 долларов обходится в 17 центов... ВЕР печатает миллиарды долларов, которые отправляет Федеральной резервной системе. ФРС работает в качестве Центробанка, обеспечивая нужное количество наличных денег", - уточнили агентству на производстве. Деньги печатаются на двух предприятиях в Вашингтоне и Техасе примерно поровну. Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации американского президента Дональда Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.

