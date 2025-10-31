https://1prime.ru/20251031/burjatija-864087527.html
В Бурятии ограничили движение на перевале "Пыхта" из-за непогоды
2025-10-31T06:18+0300
УЛАН-УДЭ, 31 окт - ПРАЙМ. Движение всех видов транспорта ограничили на перевале "Пыхта" региональной трассы "Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян" в Бурятии из-за непогоды, сообщил минтранс республики.
Ранее МЧС Бурятии отмечал, что в пятницу ожидается ухудшение погоды в республике: выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер до 20 метров в секунду.
"На перевале со стороны села Турунтаево временно ограничили движение для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным минтранса, с 5.00 часов (00.00 мск) на месте работают четыре единицы дорожной техники. Специалисты очищают проезжую часть от снега, убирают обочины и распределяют противогололедные материалы, заключило министерство.
