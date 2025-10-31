Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии ограничили движение на перевале "Пыхта" из-за непогоды - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/burjatija-864087527.html
В Бурятии ограничили движение на перевале "Пыхта" из-за непогоды
В Бурятии ограничили движение на перевале "Пыхта" из-за непогоды - 31.10.2025, ПРАЙМ
В Бурятии ограничили движение на перевале "Пыхта" из-за непогоды
Движение всех видов транспорта ограничили на перевале "Пыхта" региональной трассы "Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян" в Бурятии из-за непогоды,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:18+0300
2025-10-31T06:18+0300
бизнес
россия
экономика
бурятия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864087527.jpg?1761880703
УЛАН-УДЭ, 31 окт - ПРАЙМ. Движение всех видов транспорта ограничили на перевале "Пыхта" региональной трассы "Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян" в Бурятии из-за непогоды, сообщил минтранс республики. Ранее МЧС Бурятии отмечал, что в пятницу ожидается ухудшение погоды в республике: выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер до 20 метров в секунду. "На перевале со стороны села Турунтаево временно ограничили движение для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным минтранса, с 5.00 часов (00.00 мск) на месте работают четыре единицы дорожной техники. Специалисты очищают проезжую часть от снега, убирают обочины и распределяют противогололедные материалы, заключило министерство.
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бурятия, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Бурятия, МЧС
06:18 31.10.2025
 
В Бурятии ограничили движение на перевале "Пыхта" из-за непогоды

Движение на перевале «Пыхта» в Бурятии ограничили из-за непогоды

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 31 окт - ПРАЙМ. Движение всех видов транспорта ограничили на перевале "Пыхта" региональной трассы "Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян" в Бурятии из-за непогоды, сообщил минтранс республики.
Ранее МЧС Бурятии отмечал, что в пятницу ожидается ухудшение погоды в республике: выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер до 20 метров в секунду.
"На перевале со стороны села Турунтаево временно ограничили движение для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным минтранса, с 5.00 часов (00.00 мск) на месте работают четыре единицы дорожной техники. Специалисты очищают проезжую часть от снега, убирают обочины и распределяют противогололедные материалы, заключило министерство.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБурятияМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала