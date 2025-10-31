https://1prime.ru/20251031/chzhe-864085424.html
Ли Чжэ Мён: реальность оставляет мало места для безоблачных прогнозов
КЁНДЖУ (Южная Корея), 31 окт - ПРАЙМ. Текущая реальность отставляет мало места для безоблачных прогнозов, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на саммите АТЭС.
"Наша реальность оставляет мало места для безоблачных прогнозов. Мы все живем в поворотный момент стремительных изменений миропорядка. Свободная торговля сталкивается с бурными переменами, растёт неопределённость в мировой экономике, а торговля и инвестиции теряют динамику", - отметил президент, открывая первую сессию АТЭС 2025.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), саммит лидеров, впервые за 20 лет стартовало 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех государств-участников, а также приглашённые лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Первая сессия саммита стартовала в 10.00 (4.00 мск). Ее открыл президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, после которого выступил глава МВФ. Далее состоятся выступления участников в алфавитном порядке.
