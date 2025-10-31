https://1prime.ru/20251031/defitsit-864086000.html

Дефицит бюджета Италии за восемь месяцев превысил 129 миллиардов евро

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Италии увеличился почти в два раза за время правления премьера Джорджи Мелони: за восемь месяцев текущего года он превысил уже 129 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы. Джорджа Мелони в октябре 2022 года стала первым в истории Италии женщиной-премьером. За три года правительство под ее руководством реализовало ряд дорогостоящих программ, которые оказали негативное влияние на бюджет страны. Его дефицит в январе-августе текущего года составил 129,36 миллиарда евро, при этом в 2022 году за аналогичный период он был почти в два раза ниже - всего 71,65 миллиарда евро. Такое превышение расходов над доходами государства препятствует и сокращению госдолга. Изначально, когда Мелони только пришла к власти, ей удалось снизить госдолг до многолетних минимумов - 133,9% от ВВП в четвертом квартале 2023 года. Однако затем задолженность вновь стала расти быстрее экономики и сейчас составляет уже 138,3% от ВВП страны. Правительство Мелони запустило ряд дорогостоящих проектов. Так, например, по оценкам итальянского минфина, инициатива Superbonus обошлась государству в 160,5 миллиарда евро. Программа была введена для проведения энергоэффективных ремонтов и позволяла гражданам получать налоговые вычеты до 110% от понесенных затрат. Стоимость другого, уже инфраструктурного проекта, - по строительству моста через Мессинский пролив - оценивается в 13,5 миллиарда евро.

