Экономика, Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, США
08:24 31.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижается до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.
В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,1570 доллара с 1,1565 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.
Инвесторы анализируют вышедшие в пятницу данные о безработице в Японии. Согласно представленным данным, её уровень с учетом сезонных колебаний в сентябре остался на августовской отметке в 2,6%.
Данные рынка труда учитываются японским ЦБ при регулировании кредитно-денежной политики. А накануне были обнародованы итоги его заседания. Регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе
Вчера, 20:39
 
ЭкономикаРынокТоргиЯПОНИЯСША
 
 
Заголовок открываемого материала