https://1prime.ru/20251031/dollar-864089914.html
Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца
Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца - 31.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца
Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T08:24+0300
2025-10-31T08:24+0300
2025-10-31T08:24+0300
экономика
рынок
торги
япония
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижается до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,1570 доллара с 1,1565 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.Инвесторы анализируют вышедшие в пятницу данные о безработице в Японии. Согласно представленным данным, её уровень с учетом сезонных колебаний в сентябре остался на августовской отметке в 2,6%. Данные рынка труда учитываются японским ЦБ при регулировании кредитно-денежной политики. А накануне были обнародованы итоги его заседания. Регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
https://1prime.ru/20251030/birzhi-864079531.html
япония
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, япония, сша
Экономика, Рынок, Торги, ЯПОНИЯ, США
Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца
Доллар дорожает к иене на данных о безработице в Японии
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижается до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.
В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,1570 доллара с 1,1565 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.
Инвесторы анализируют вышедшие в пятницу данные о безработице в Японии
. Согласно представленным данным, её уровень с учетом сезонных колебаний в сентябре остался на августовской отметке в 2,6%.
Данные рынка труда учитываются японским ЦБ при регулировании кредитно-денежной политики. А накануне были обнародованы итоги его заседания. Регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.
Биржи Европы закрылись в минусе