2025-10-31T08:24+0300

2025-10-31T08:24+0300

2025-10-31T08:24+0300

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет на последних торгах недели и месяца после выхода данных о безработице в Японии, уровень которой сохранился на уровне 2,6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижается до 153,98 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,1570 доллара с 1,1565 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,03%, до 99,51 пункта.Инвесторы анализируют вышедшие в пятницу данные о безработице в Японии. Согласно представленным данным, её уровень с учетом сезонных колебаний в сентябре остался на августовской отметке в 2,6%. Данные рынка труда учитываются японским ЦБ при регулировании кредитно-денежной политики. А накануне были обнародованы итоги его заседания. Регулятор принял решение о сохранении учетной ставки на уровне около 0,5%.

