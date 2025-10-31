https://1prime.ru/20251031/dollar-864105889.html

Доллар готовится показать рост к мировым валютам

Доллар готовится показать рост к мировым валютам - 31.10.2025, ПРАЙМ

Доллар готовится показать рост к мировым валютам

Стоимость доллара не показывает единой динамики по отношению к евро и иене, готовится показать второй подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T17:22+0300

2025-10-31T17:22+0300

2025-10-31T17:23+0300

рынок

торги

сша

европа

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара не показывает единой динамики по отношению к евро и иене, готовится показать второй подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1536 доллара с 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене - до 154,04 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,76 пункта. С начала недели американская валюта подорожала на 0,8% и к евро, и к иене, индекс доллара также вырос на 0,8%. По итогам предыдущей недели доллар подорожал к евро и иене на 0,2% и 1,5% соответственно. Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. В пятницу также была опубликована японская макростатистика. Так, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, прогнозировалось снижение до 2,5%.

https://1prime.ru/20251031/yuan-864091929.html

сша

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, европа, франция