Доллар готовится показать рост к мировым валютам
Доллар готовится показать рост к мировым валютам - 31.10.2025, ПРАЙМ
Доллар готовится показать рост к мировым валютам
Стоимость доллара не показывает единой динамики по отношению к евро и иене, готовится показать второй подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:22+0300
2025-10-31T17:23+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара не показывает единой динамики по отношению к евро и иене, готовится показать второй подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1536 доллара с 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене - до 154,04 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,76 пункта. С начала недели американская валюта подорожала на 0,8% и к евро, и к иене, индекс доллара также вырос на 0,8%. По итогам предыдущей недели доллар подорожал к евро и иене на 0,2% и 1,5% соответственно. Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. В пятницу также была опубликована японская макростатистика. Так, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, прогнозировалось снижение до 2,5%.
17:22 31.10.2025 (обновлено: 17:23 31.10.2025)
 
Доллар готовится показать рост к мировым валютам

Доллар готовится показать рост к мировым валютам вторую неделю подряд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара не показывает единой динамики по отношению к евро и иене, готовится показать второй подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,1536 доллара с 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене - до 154,04 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,22% - до 99,76 пункта.
С начала недели американская валюта подорожала на 0,8% и к евро, и к иене, индекс доллара также вырос на 0,8%. По итогам предыдущей недели доллар подорожал к евро и иене на 0,2% и 1,5% соответственно.
Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее.
В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось.
В пятницу также была опубликована японская макростатистика. Так, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, прогнозировалось снижение до 2,5%.
