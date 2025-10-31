https://1prime.ru/20251031/economist-864084481.html

СМИ: у Украины в феврале могут закончиться средства на военные действия

2025-10-31T04:11+0300

2025-10-31T04:11+0300

2025-10-31T04:35+0300

экономика

мировая экономика

украина

рф

сша

дмитрий песков

сергей лавров

ес

euroclear

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Средства на ведение военных действий у Украины могут закончиться в феврале 2026 года, поскольку два из трех источников - США и кредиты - иссякают, а третий в лице Европы не может договориться между собой, пишет британский журнал Economist. "Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги", - говорится в материале издания. Как пишет журнал, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Отмечается, что еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов. "Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после того как (президент США Дональд - ред.) Трамп вошел в Белый дом, ежемесячные финансовые ассигнования Украине прекратились. При этом Украина уже взяла в долг столько, сколько можно. Ее официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, значение госдолга к ВВП по сравнению с довоенным состоянием увеличилось вдвое, примерно до 110%... Остается только Европа", - отмечает Economist. Однако страны Европы пока что не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине, пишет журнал. Издание также отмечает, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. Как полагает Economist, европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

украина

рф

сша

