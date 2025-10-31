https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864088593.html

СМИ заявили, что банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Газета "Известия" сообщает о неожиданной практике российских банков, которые стали вносить изменения в уже выданные кредиты, меняя сроки погашения, процентные ставки и размеры ежемесячных выплат. "В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к росту переплаты по ссуде", — говорится в публикации. По словам одного из опрошенных изданием, однодневная задержка платежа привела к тому, что банк отменил все льготные условия по его кредиту, увеличив срок с трех до пяти лет. "Изменилась и ставка: программа предполагала снижение процента с 24,9% до минимального на второй год оплаты по кредиту. После просрочки на день ставку в банке снижать отказались", — рассказал собеседник газеты. Станислав Данилов, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, отметил, что банк действительно вправе изменять условия кредита в одностороннем порядке, однако это возможно только в определенных законом случаях, например, при нарушении условий договора заемщиком. Ранее Дмитрий Михайлов, операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник"), сообщил агентству ПРАЙМ, что преждевременное повышение ставок по вкладам обусловлено попытками банков предотвратить отток ликвидности в условиях изменяющейся экономической ситуации. Эксперт также указал на то, что многие клиенты выводят средства или размещают их на краткосрочных вкладах в ожидании лучших предложений, тогда как некоторые предпочитают расходовать деньги на потребление, что становится более привлекательно на фоне снижения ставок по кредитам.

