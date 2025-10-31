Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864107741.html
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое - 31.10.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое
Товарооборот между Россией и ОАЭ за первую половину 2025 года вырос почти вдвое - до 6,6 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ по итогам заседания... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:16+0300
2025-10-31T18:16+0300
россия
финансы
оаэ
рф
антон силуанов
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первую половину 2025 года вырос почти вдвое - до 6,6 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ по итогам заседания стратегического финансового диалога между Россией и ОАЭ. "Антон Силуанов (министр финансов РФ - ред.) подчеркнул, что за шесть месяцев текущего года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти в два раза - до 6,6 млрд долл. США", - говорится в материалах на сайте министерства. "Это видимый результат двустороннего взаимодействия. Кроме того, ОАЭ остается ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах. За первые пять месяцев 2025 года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 80%, составив 3,97 миллиарда долларов, сообщал в августе Кремль.
https://1prime.ru/20251025/torgovlya-863926885.html
оаэ
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, оаэ, рф, антон силуанов, мировая экономика
РОССИЯ, Финансы, ОАЭ, РФ, Антон Силуанов, Мировая экономика
18:16 31.10.2025
 
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос до 6,6 млрд долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первую половину 2025 года вырос почти вдвое - до 6,6 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ по итогам заседания стратегического финансового диалога между Россией и ОАЭ.
"Антон Силуанов (министр финансов РФ - ред.) подчеркнул, что за шесть месяцев текущего года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти в два раза - до 6,6 млрд долл. США", - говорится в материалах на сайте министерства.
"Это видимый результат двустороннего взаимодействия. Кроме того, ОАЭ остается ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах.
За первые пять месяцев 2025 года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 80%, составив 3,97 миллиарда долларов, сообщал в августе Кремль.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией
25 октября, 12:48
 
РОССИЯФинансыОАЭРФАнтон СилуановМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала