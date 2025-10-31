https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864107741.html

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое - 31.10.2025, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое

Товарооборот между Россией и ОАЭ за первую половину 2025 года вырос почти вдвое - до 6,6 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ по итогам заседания... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T18:16+0300

2025-10-31T18:16+0300

2025-10-31T18:16+0300

россия

финансы

оаэ

рф

антон силуанов

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первую половину 2025 года вырос почти вдвое - до 6,6 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ по итогам заседания стратегического финансового диалога между Россией и ОАЭ. "Антон Силуанов (министр финансов РФ - ред.) подчеркнул, что за шесть месяцев текущего года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти в два раза - до 6,6 млрд долл. США", - говорится в материалах на сайте министерства. "Это видимый результат двустороннего взаимодействия. Кроме того, ОАЭ остается ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах. За первые пять месяцев 2025 года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 80%, составив 3,97 миллиарда долларов, сообщал в августе Кремль.

https://1prime.ru/20251025/torgovlya-863926885.html

оаэ

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, оаэ, рф, антон силуанов, мировая экономика