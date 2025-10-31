https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864107741.html
Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти вдвое
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за первую половину 2025 года вырос почти вдвое - до 6,6 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ по итогам заседания стратегического финансового диалога между Россией и ОАЭ. "Антон Силуанов (министр финансов РФ - ред.) подчеркнул, что за шесть месяцев текущего года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос почти в два раза - до 6,6 млрд долл. США", - говорится в материалах на сайте министерства. "Это видимый результат двустороннего взаимодействия. Кроме того, ОАЭ остается ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов", – отметил Силуанов, его слова приводятся в материалах. За первые пять месяцев 2025 года товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 80%, составив 3,97 миллиарда долларов, сообщал в августе Кремль.
