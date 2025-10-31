https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864108017.html
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза - 31.10.2025, ПРАЙМ
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза
Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику Москвы, Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиты прав и | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:18+0300
2025-10-31T18:18+0300
2025-10-31T18:18+0300
россия
москва
ес
мид рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861485051_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_02d8750f682635e77cb40a24145c8003.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику Москвы, Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиты прав и свободы граждан, сообщает МИД РФ. "Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок", - говорится в заявление МИД России об ответных мерах на девятнадцатый "пакет" антироссийских санкций Евросоюза.
https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861485051_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_47806b3985314ee34ab088584af692cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ес, мид рф, мировая экономика
РОССИЯ, МОСКВА, ЕС, МИД РФ, Мировая экономика
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза
МИД РФ: санкции ЕС не повлияют на политику России