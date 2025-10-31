Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза - 31.10.2025
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза - 31.10.2025, ПРАЙМ
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза
Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику Москвы, Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиты прав и | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:18+0300
2025-10-31T18:18+0300
россия
москва
ес
мид рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861485051_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_02d8750f682635e77cb40a24145c8003.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику Москвы, Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиты прав и свободы граждан, сообщает МИД РФ. "Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок", - говорится в заявление МИД России об ответных мерах на девятнадцатый "пакет" антироссийских санкций Евросоюза.
москва
россия, москва, ес, мид рф, мировая экономика
РОССИЯ, МОСКВА, ЕС, МИД РФ, Мировая экономика
18:18 31.10.2025
 
В МИД России прокомментировали антироссийские санкции Евросоюза

МИД РФ: санкции ЕС не повлияют на политику России

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику Москвы, Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиты прав и свободы граждан, сообщает МИД РФ.
"Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок", - говорится в заявление МИД России об ответных мерах на девятнадцатый "пакет" антироссийских санкций Евросоюза.
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти

27 октября, 19:02
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти
27 октября, 19:02
 
РОССИЯМОСКВАЕСМИД РФМировая экономика
 
 
