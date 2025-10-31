Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.10.2025

Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя
Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя
финансы
недвижимость
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, соответствующий закон вступает в силу с ноября 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. "По новым правилам нотариус будет обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о наличии кредитной истории у наследодателя. Если она имеется, нотариус наведет справки о действующих кредитах умершего, направив электронный запрос в соответствующее бюро кредитных историй (БКИ). Информацию о наличии или отсутствии кредитов нотариус передаст наследникам, которые подали заявления о принятии наследства", - рассказали нотариусы. В Федеральной нотариальной палате отмечают, что, цель закона - защитить потенциальных наследников от неприятных сюрпризов и заранее предупредить их о кредитах, которые не закрыл при жизни наследодатель. Также в палате уточнили, что сейчас наследник по своей инициативе может попросить нотариуса направить запрос в ЦККИ. Самостоятельно заявитель такую информацию получить не сможет. Банки также могут сами направлять нотариусу, который ведет наследственное дело должника, документ о наличии непогашенной задолженности. А нотариус, получив эту информацию, передает ее наследникам. Кроме того, в рамках розыска наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах умершего. Банки в своем ответе могут сообщить и о кредитных договорах наследодателя. Закон был опубликован 23 ноября прошлого года и вступает в силу через год после официального опубликования - 24 ноября.
финансы, недвижимость
Финансы, Недвижимость
18:41 31.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска "Нотариус". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Нотариус объяснил, какую недвижимость нельзя подарить
21 сентября, 02:02
21 сентября, 02:02
 
