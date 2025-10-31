https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864108730.html

Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя

Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя - 31.10.2025, ПРАЙМ

Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя

Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, соответствующий закон вступает в силу с ноября 2025 года, рассказали РИА Новости в... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T18:41+0300

2025-10-31T18:41+0300

2025-10-31T18:41+0300

финансы

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108575_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_6234f74a2d49ea59e1b6af2c0a73372f.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, соответствующий закон вступает в силу с ноября 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. "По новым правилам нотариус будет обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о наличии кредитной истории у наследодателя. Если она имеется, нотариус наведет справки о действующих кредитах умершего, направив электронный запрос в соответствующее бюро кредитных историй (БКИ). Информацию о наличии или отсутствии кредитов нотариус передаст наследникам, которые подали заявления о принятии наследства", - рассказали нотариусы. В Федеральной нотариальной палате отмечают, что, цель закона - защитить потенциальных наследников от неприятных сюрпризов и заранее предупредить их о кредитах, которые не закрыл при жизни наследодатель. Также в палате уточнили, что сейчас наследник по своей инициативе может попросить нотариуса направить запрос в ЦККИ. Самостоятельно заявитель такую информацию получить не сможет. Банки также могут сами направлять нотариусу, который ведет наследственное дело должника, документ о наличии непогашенной задолженности. А нотариус, получив эту информацию, передает ее наследникам. Кроме того, в рамках розыска наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах умершего. Банки в своем ответе могут сообщить и о кредитных договорах наследодателя. Закон был опубликован 23 ноября прошлого года и вступает в силу через год после официального опубликования - 24 ноября.

https://1prime.ru/20250921/notarius-862516278.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, недвижимость