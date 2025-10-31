https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864109295.html

Российский рынок акций упал за основную сессию

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию упал на 1,26% и на 5,94% за октябрь, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,26%, до 2525,20 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,11%, до 1033,88 пункта, долларовый РТС - на 1,84%, до 982,39 пункта.За октябрь индекс Мосбиржи упал на 5,94%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,09%, РТС - на 4,04%.

