ФАС перенесла ежегодное изменение тарифов на электроэнергию

ФАС перенесла ежегодное изменение тарифов на электроэнергию - 31.10.2025, ПРАЙМ

ФАС перенесла ежегодное изменение тарифов на электроэнергию

31.10.2025

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ежегодное изменение тарифов на электроэнергию в 2026 году переносится на 1 октября с 1 июля, это позволит своевременно принять все регулируемые тарифные решения, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. "Принятое распоряжение Правительства РФ разработала ФАС России. Документ предполагает перенос срока индексации тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ним потребителей и тарифов на услуги по передаче электроэнергии населению и коммерческим потребителям с 1 июля на 1 октября 2026 года… Это позволит своевременно принять все регулируемые тарифные решения", - сказано в сообщении. Это соответствует графику индексации, который предусматривает Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Принятое решение позволит учитывать в тарифной кампании на 2026 год условия заключения регуляторных соглашений в тех регионах, где они приняты, а также особенности применения методических указаний по расчету тарифов. В ведомстве добавили, что проконтролируют, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан, в том числе речь может идти об отмене региональных решений. Ранее в сентябре Минэкономразвития опубликовало макропрогноз на 2026-2028 годы, согласно которому индексируется ряд тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В частности, индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 октября 2026 года планируется на уровне 16% в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ. В результате ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2026 году составит 11,3%, в 2027 году - 8,6%, в 2028 году - 9,1%, отмечали в Минэкономразвития.

