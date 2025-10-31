https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864111607.html

Курс юаня к рублю в пятницу растерял дневной рост

Курс юаня к рублю в пятницу растерял дневной рост - 31.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в пятницу растерял дневной рост

Курс китайской валюты к рублю в пятницу растерял дневной рост и к завершению сессии упал, вернувшись ниже отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T21:46+0300

2025-10-31T21:46+0300

2025-10-31T21:46+0300

рынок

рф

сша

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

ук "первая"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу растерял дневной рост и к завершению сессии упал, вернувшись ниже отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,26 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,25-11,37 рубля. За октябрь юань упал на 26 копеек. Диапазон колебаний юаня на месяц составил 10,94-11,60 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,69 рубля. Без единой тенденции Юань на Мосбирже в пятницу колебался разнонаправленно. При этом курс сначала рос, однако затем китайская валюта растеряла позиции и ушла в легкий минус. В целом же за неделю курс юаня прибавил 11 копеек. "Рубль к концу недели понес закономерные потери после завершения налогового периода октября, в который компании, помимо стандартных платежей, выплачивали квартальный НДД", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Ослаблению рубля могли также способствовать оценки, что в следующем году продажи валюты со стороны ЦБ РФ заметно снизятся из-за изменения структуры финансирования дефицита бюджета в 2025 году, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.05 мск росла на 0,5%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,8 пункта. Прогнозы Праздничный период может поспособствовать умеренному усилению инвалют к рублю, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако главные переменные в курсовом уравнении прежние – баланс экспорта-импорта и денежно-кредитные условия. Наблюдается сезонное сокращение торгового профицита – это фактор давления на рубль, в то же время уровень ставок остается высоким и удерживает нацвалюту от значимого ослабления. Краткосрочные ориентиры по курсу доллара – 79-82 рубля, юаня – 11,2-11,5 рубля", - добавляет он. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 80-84 рубля, курс юаня – 11,2-11,7 рубля, оценивает Ващелюк из УК "Первая".

https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864067031.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"